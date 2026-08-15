O Paris Saint-Germain anunciou oficialmente a contratação do belga Mika Godts, atacante do Ajax de Amsterdã, tornando-se o terceiro reforço ofensivo da equipe durante a atual janela de transferências de verão e a quinta contratação do clube neste verão, em um novo passo para ampliar as opções do treinador Luis Enrique antes do início da nova temporada.

O Paris Saint-Germain afirmou, em comunicado oficial, que Godts assinou um contrato com o clube válido até 2031, e que vestirá a camisa de número 22, depois de o clube francês chegar a um acordo com o Ajax pela transferência do jogador por 55 milhões de euros, incluindo 45 milhões de euros fixos e 10 milhões de euros em bônus adicionais.

O acerto do negócio veio após duras negociações entre os dois clubes, já que o Ajax recusou uma proposta inicial no valor de 45 milhões de euros, sendo 40 milhões fixos e 5 milhões em bonificações, antes de recusar também uma segunda proposta que ultrapassou a barreira dos 50 milhões de euros incluindo os incentivos, para que as negociações chegassem, na terceira tentativa, a um acordo que satisfez ambas as partes.

O Ajax pretendia receber 60 milhões de euros para abrir mão do jogador, mas acabou aceitando a proposta de 55 milhões de euros, enquanto o desejo de Godts de se transferir para o Paris Saint-Germain teve um papel importante para acelerar a conclusão do negócio.

O jogador belga, de 21 anos, representa um promissor reforço ofensivo para as fileiras do campeão da Europa, dada sua capacidade de atuar em mais de uma posição no ataque, especialmente pelas pontas, com preferência por jogar pelo lado esquerdo, apesar de ser destro, o que o torna uma opção próxima às funções que eram desempenhadas pelo georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

A transferência de Godts para Paris chega após uma temporada de destaque com o Ajax, na qual disputou 32 partidas pelo Campeonato Holandês, marcando 17 gols e dando 12 assistências, além de ter começado a nova temporada com um gol no jogo de ida da terceira pré-eliminatória da Liga Europa diante do Shelbourne.

No cenário internacional, Godts disputou duas partidas com a seleção da Bélgica, mas não esteve na lista da equipe que participou da última Copa do Mundo, antes de agora receber uma nova oportunidade de se afirmar no mais alto nível europeu.