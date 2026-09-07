Oficial: o Al-Ittihad contrata astro europeu veterano

O Al-Ittihad anunciou uma nova contratação durante a janela de transferências de verão, que se encerrou oficialmente na Arábia Saudita na noite de ontem, domingo.

O holandês Georginio Wijnaldum vai dar continuidade à sua carreira futebolística na Arábia Saudita, e agora é oficial: o ex-meio-campista de Paris Saint-Germain e Liverpool assinou com o Al-Ittihad, após estar livre no mercado desde sua saída do Al-Ettifaq neste verão.

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O internacional holandês, de 35 anos, assinou um contrato de um ano com o clube saudita.

O Al-Ittihad publicou uma foto de Wijnaldum em suas contas oficiais nas redes sociais e comentou: "O holandês Wijnaldum, jogador do Al-Ittihad por uma temporada esportiva".

Apesar de Wijnaldum ter deixado o Al-Ettifaq no início da atual temporada, ao fim de seu contrato, sua experiência anterior na Roshn League lhe confere uma vantagem importante em sua transferência para o Al-Ittihad, pois não precisará de um longo período para se adaptar ao clima da competição ou à natureza da disputa, o que pode ajudá-lo a entrar rapidamente nos planos da comissão técnica.

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