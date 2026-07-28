O Al-Hilal, da Arábia Saudita, pôs fim ao seu problema na posição de lateral-direito, que se arrastou durante toda a época passada, ao anunciar oficialmente a contratação do jogador Mohammed Mahzari, proveniente do Al-Taawoun, através de um contrato válido por três anos e que expira no verão de 2029, numa medida que visa reforçar o setor defensivo com vista aos desafios que se avizinham.

A cerimónia oficial de assinatura decorreu na noite da última segunda-feira, estando previsto que Mahzari se junte ao estágio do "Za'eem" na Áustria, para participar nos preparativos em curso ao lado dos seus novos companheiros antes do arranque das competições oficiais.

Este negócio surge para resolver a crise aguda que o Al-Hilal enfrentou na posição de lateral-direito ao longo da época que passou, quando o português João Cancelo sofreu uma lesão grave, antes de ser afastado da lista nacional e de ver o seu papel limitado apenas à participação na competição asiática. Seguiu-se-lhe o saudita Hamad Al-Yami com uma lesão semelhante, o que levou a direção do clube a fazer do reforço desta posição uma prioridade máxima no mercado de transferências de verão.

Mahzari, de 24 anos, é um jogador versátil, pois domina o desempenho na posição de lateral-direito, além da sua capacidade de atuar no centro da defesa, o que confere ao treinador diversas opções táticas.

Mahzari havia iniciado a sua carreira futebolística nos escalões de formação do Al-Ettifaq, mas não teve uma oportunidade real na equipa principal, o que o levou a transferir-se para o Al-Taawoun inicialmente por empréstimo, antes de assinar em definitivo com o "Al-Ameed" no verão do ano passado, num contrato válido por três anos.

Contudo, o desempenho de destaque que o jogador apresentou ao longo da época passada chamou a atenção da direção do Al-Hilal, que conseguiu negociar com o Al-Taawoun a compra do tempo restante do seu contrato, num negócio que reflete a determinação do "Za'eem" em colmatar as lacunas defensivas e reforçar o seu plantel com elementos nacionais promissores que provaram o seu valor na liga saudita.