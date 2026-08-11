O Manchester City anunciou oficialmente nesta terça-feira o empréstimo de seu jogador Kalvin Phillips ao Sheffield United, que disputa a Championship, por uma temporada, durante a atual janela de transferências de verão.

O Manchester City afirmou em comunicado em seu site oficial: "Kalvin Phillips voltou hoje a se juntar ao Sheffield United por empréstimo de uma temporada".

Phillips, de 30 anos, esteve no Sheffield United durante a segunda metade da temporada 2025/26, após ter se juntado ao time em fevereiro de 2026.

O site oficial do clube celeste acrescentou: "Infelizmente, o combativo meio-campista disputou apenas três partidas antes de sofrer uma lesão no joelho que o afastou dos gramados pelo restante da temporada".

Ainda assim, ele retornou ao Sheffield para um segundo período, após assinar um contrato para a temporada 2026/27 na tarde de hoje.

Phillips construiu seu nome no Leeds United, onde jogou pelo time de Elland Road ao longo de oito temporadas.

Phillips juntou-se ao City no verão de 2022 e participou de 21 partidas com os Citizens em sua primeira temporada, na qual conquistou com o time a histórica tríplice coroa.

Na temporada seguinte, disputou 10 partidas com o clube antes de se juntar ao West Ham United em janeiro de 2024, por empréstimo pelo que restava daquela temporada.

No início da temporada seguinte, juntou-se ao recém-promovido Ipswich Town para a temporada 2024/25.

Na temporada passada, entrou como substituto na vitória do City por 2 a 0 na terceira rodada da Copa da Liga sobre o Huddersfield Town no estádio Accu, antes de se juntar ao Sheffield United.

Phillips disputou 32 partidas com o Man City e marcou um gol contra o Estrela Vermelha de Belgrado na campanha da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2023/24.



