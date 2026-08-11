Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

Traduzido por

Oficial: Manchester City anuncia empréstimo de seu jogador

Mercado da bola
K. Phillips
Manchester City
Sheffield United
England

Uma nova oportunidade

O Manchester City anunciou oficialmente nesta terça-feira o empréstimo de seu jogador Kalvin Phillips ao Sheffield United, que disputa a Championship, por uma temporada, durante a atual janela de transferências de verão.

O Manchester City afirmou em comunicado em seu site oficial: "Kalvin Phillips voltou hoje a se juntar ao Sheffield United por empréstimo de uma temporada".

Phillips, de 30 anos, esteve no Sheffield United durante a segunda metade da temporada 2025/26, após ter se juntado ao time em fevereiro de 2026.

O site oficial do clube celeste acrescentou: "Infelizmente, o combativo meio-campista disputou apenas três partidas antes de sofrer uma lesão no joelho que o afastou dos gramados pelo restante da temporada".

Ainda assim, ele retornou ao Sheffield para um segundo período, após assinar um contrato para a temporada 2026/27 na tarde de hoje.

Championship
Sheffield United crest
Sheffield United
SHU
Birmingham crest
Birmingham
BIR
Supercopa da Inglaterra
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Phillips construiu seu nome no Leeds United, onde jogou pelo time de Elland Road ao longo de oito temporadas.

Phillips juntou-se ao City no verão de 2022 e participou de 21 partidas com os Citizens em sua primeira temporada, na qual conquistou com o time a histórica tríplice coroa.    

Na temporada seguinte, disputou 10 partidas com o clube antes de se juntar ao West Ham United em janeiro de 2024, por empréstimo pelo que restava daquela temporada.  

No início da temporada seguinte, juntou-se ao recém-promovido Ipswich Town para a temporada 2024/25. 

Na temporada passada, entrou como substituto na vitória do City por 2 a 0 na terceira rodada da Copa da Liga sobre o Huddersfield Town no estádio Accu, antes de se juntar ao Sheffield United.

Phillips disputou 32 partidas com o Man City e marcou um gol contra o Estrela Vermelha de Belgrado na campanha da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2023/24.  


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google