Oficial: Flamengo finalmente anuncia a contratação de Gabigol

Artilheiro do último Brasileirão foi confirmado como reforço do Rubro-negro para 2019

Já estava certo e todo mundo sabia, mas faltava a oficialização, que finalmente aconteceu nesta sexta-feira (11). O Flamengo anunciou, nesta manhã, a contratação de Gabigol.

O atacante revelado pelo Santos chega ao Fla por empréstimo até o fim de 2019 junto à Internazionale. O Mengão vai arcar "apenas" com os salários do jogador, que vai receber cerca de R$ 1,25 milhão por mês.

Artilheiro do último Brasileirão pelo Santos, com 18 gols, Gabigol vai usar a camisa 9 no Flamengo.