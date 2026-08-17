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Oficial: ex-atacante do Chelsea rumo ao Campeonato Saudita

Mercado da bola
Abha
Chelsea
M. Batshuayi
Arábia Saudita
England
Bélgica

Contratação sem custos

O Abha anunciou oficialmente nesta segunda-feira a contratação do belga Michy Batshuayi, em uma transferência gratuita, para reforçar o elenco da equipe saudita a partir da nova temporada.

O Abha afirmou por meio de sua página oficial no "X": "A diretoria do Abha fechou a contratação do atacante belga 'Michy Batshuayi' para representar a equipe principal, em uma transferência gratuita".

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Batshuayi (32 anos) representou diversos clubes europeus ao longo de sua carreira, como Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace, Fenerbahçe e Galatasaray.

Campeonato Saudita
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Al-Ahli
AHL
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Abha
ABH
Premier League
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Fulham
FUL
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Chelsea
CHE

A última parada europeia na carreira do atacante belga foi o clube alemão Eintracht Frankfurt, pelo qual jogou na temporada passada.

Vale destacar que Batshuayi defendeu a seleção da Bélgica em 55 partidas, nas quais marcou 27 gols.

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