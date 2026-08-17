O Abha anunciou oficialmente nesta segunda-feira a contratação do belga Michy Batshuayi, em uma transferência gratuita, para reforçar o elenco da equipe saudita a partir da nova temporada.
O Abha afirmou por meio de sua página oficial no "X": "A diretoria do Abha fechou a contratação do atacante belga 'Michy Batshuayi' para representar a equipe principal, em uma transferência gratuita".
Batshuayi (32 anos) representou diversos clubes europeus ao longo de sua carreira, como Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace, Fenerbahçe e Galatasaray.
A última parada europeia na carreira do atacante belga foi o clube alemão Eintracht Frankfurt, pelo qual jogou na temporada passada.
Vale destacar que Batshuayi defendeu a seleção da Bélgica em 55 partidas, nas quais marcou 27 gols.