Oficial: Diriyah contrata amigo de Sadio Mané

O Al-Diriyah, recém-promovido à Saudi Pro League, anunciou uma de suas contratações mais importantes durante a atual janela de transferências de verão, após acertar a chegada do veterano senegalês Idrissa Gueye, em um movimento que reflete as ambições da equipe antes de sua primeira participação entre os grandes do futebol saudita.

O Al-Diriyah revelou por meio de suas contas oficiais a conclusão do negócio, tornando Idrissa Gueye um dos nomes de maior destaque atraídos pelo clube na preparação para a nova temporada, aproveitando a vasta experiência que o jogador possui após longos anos passados nos gramados europeus.

O clube recém-promovido fez questão de apresentar seu novo jogador de uma forma com caráter especial, escrevendo em suas plataformas: "Aqui, no berço dos campeões.. da dala da glória, um fanjal para «Idrissa Gueye»".

Em outra publicação, o Al-Diriyah continuou a celebrar sua nova contratação, dizendo: "Não se contentou senão com o determinado.. quando necessário, por sua glória abre as asas e sobrevoa, Idrissa chegou até nós, uma ave entre as aves da boa sorte", em referência ao status do jogador e à experiência que se espera que ele acrescente à equipe.

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Idrissa Gueye, de 36 anos, possui uma trajetória repleta de partidas e experiência, já que disputou 569 jogos no âmbito de clubes e seleção, entre eles 30 partidas na Liga dos Campeões da Europa, além de 135 confrontos com a camisa da seleção de Senegal.

O jogador senegalês já defendeu diversos grandes clubes europeus, com destaque para Lille e Paris Saint-Germain, na França, e Aston Villa e Everton, na Inglaterra, tendo apresentado ao longo de sua carreira atuações de destaque que o tornaram um dos principais meio-campistas de sua geração.

A contratação de Idrissa Gueye chega para dar ao Al-Diriyah um importante elemento de experiência antes de viver sua primeira aventura na Saudi Pro League, na qual o jogador será cobrado a ajudar a equipe a lidar com a força da competição, além de transmitir sua vasta experiência ao grupo de jogadores durante a nova temporada.