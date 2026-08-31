O Manchester City anunciou oficialmente a contratação do brasileiro Allan Elias, ponta do Palmeiras, que se torna a sexta contratação do time durante a janela de transferências de verão, em um novo passo para reforçar o elenco do técnico Enzo Maresca antes do fechamento do mercado.

O valor inicial do negócio é de 32 milhões de libras esterlinas, além de outros 2 milhões de libras em bônus, enquanto o jogador de 22 anos assinou um contrato de 5 anos com o clube inglês.

Allan afirmou após concretizar sua transferência para o Manchester City: "É um momento inacreditável para mim. O Manchester City, com todos os títulos que conquistou ao longo dos últimos 15 anos, é um dos clubes mais atrativos para jogadores no mundo".

E acrescentou: "Me juntar a eles hoje é o momento mais feliz da minha vida. Amo o Palmeiras e sempre vou amá-lo, mas a decisão de me juntar ao City foi fácil", ressaltando que seu objetivo é evoluir seu nível e alcançar a melhor versão possível de si mesmo.

O jogador brasileiro prosseguiu: "As conversas que tive com os dirigentes do City até agora me convenceram de que não há lugar melhor para realizar minhas ambições, e prometo à torcida do Manchester City que darei o meu máximo para aproveitar ao máximo esta oportunidade".

Novas contratações

E parece que o Manchester City não se contentou com a contratação de Allan Elias, já que o clube segue com suas movimentações a horas do fechamento do mercado, em busca de reforços adicionais.

Segundo fontes da rede "ESPN", o Manchester City mantém conversas sobre a contratação do holandês Cody Gakpo, atacante do Liverpool, cujo valor os Reds estimam em cerca de 85 milhões de libras esterlinas, ao mesmo tempo em que insiste em conseguir um substituto antes de concordar com a saída do jogador.

O Manchester City também se prepara para fazer pelo menos uma oferta pela contratação do argentino Enzo Fernández, meia do Chelsea, antes do fechamento do mercado, depois de o jogador ter ficado de fora da lista do seu time no confronto contra o Brighton, que terminou com vitória do Chelsea por 4 a 3 no estádio de Stamford Bridge.