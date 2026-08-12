O Chelsea anunciou oficialmente nesta quarta-feira a conclusão da contratação do lateral-esquerdo espanhol Pep Chavarría, vindo do Rayo Vallecano, para reforçar o elenco do Chelsea a partir da próxima temporada.

O Chelsea afirmou, através do seu site oficial, ao comentar sobre a negociação: "O jogador espanhol assinou um contrato com Stamford Bridge até 2031 e começará a trabalhar com seus novos companheiros de equipe em preparação para a temporada 2026/27".

O jogador de 28 anos disse, em declarações ao site oficial do Chelsea: "Estou muito empolgado para começar a trabalhar. Isso é um sonho para mim, pois o Chelsea é um dos maiores clubes do mundo. É uma grande oportunidade, mas estou pronto e vou trabalhar duro para ajudar a equipe a alcançar o sucesso".

E acrescentou: "Há muitas pessoas que me ajudaram a chegar a este momento, e devo agradecer à minha família. Eles sempre me apoiaram, e o dia de hoje não teria acontecido sem eles".

Chavarría iniciou sua carreira no futebol pelo time de sua cidade natal, o UE Figueres, que jogava na época na quarta divisão espanhola, e disputou sua primeira partida pelo time principal aos dezoito anos contra o Peralada. Nas duas temporadas seguintes, o lateral-esquerdo desenvolveu sua tendência ofensiva.

No verão de 2018, Chavarría assinou com o UE Olot, que joga na terceira divisão, e rapidamente se firmou como titular e um dos principais jogadores da liga.

Ele disputou 52 partidas pelo Olot antes de se transferir para o Real Zaragoza, que jogava na época na segunda divisão espanhola, em agosto de 2020, e a primeira aparição profissional de Chavarría veio no mês seguinte, quando começou uma partida que terminou empatada em 2 a 2 com o Las Palmas.

Mais uma vez, Chavarría se adaptou à subida a um nível mais alto, tendo passado duas temporadas completas com o Zaragoza antes de chegar à primeira divisão ao assinar com o Rayo em agosto de 2022.

Ao longo dos últimos quatro anos, Chavarría foi um pilar fundamental no elenco do Rayo, e ajudou o clube a escrever história, tendo conquistado o oitavo lugar no Campeonato Espanhol por duas vezes consecutivas nas duas últimas temporadas, e chegado à final da Liga Conferência Europa.

Chavarría disputou 44 partidas na última temporada, quando o Rayo garantiu uma vaga na final da Liga Conferência Europa, mas perdeu para o Crystal Palace.

Com isso, o Chelsea, comandado pelo técnico Xabi Alonso, dá continuidade ao fechamento de novas contratações em preparação para a próxima temporada, tendo contratado diversos jogadores, com destaque para Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Jordan Henderson, Danny Welbeck, Marc Bellestrí e Valentín Barco.

Vale lembrar que o Chelsea não disputará nenhuma competição europeia nesta temporada, após ter terminado em décimo lugar na tabela de classificação da Premier League na última temporada.