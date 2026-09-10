Oficial: Botafogo anuncia a contratação de Hakim Ziyech

O clube brasileiro Botafogo anunciou oficialmente, nesta quinta-feira, a contratação do craque marroquino Hakim Ziyech em uma transferência a custo zero, com um contrato que se estende até o fim de 2028, marcando o início de um novo capítulo na carreira de Marrocos, desta vez nos gramados brasileiros.

O Botafogo revelou, por meio de sua conta oficial na plataforma X, a chegada de Ziyech, descrevendo-o como um jogador que brilhou na Copa do Mundo e conquistou diversos títulos na Europa, e anunciou sua assinatura com a equipe até o fim de 2028.

O anúncio oficial veio horas depois da chegada do jogador de 33 anos à cidade do Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo diretor de futebol do clube, Léo Coelho, antes de ter uma calorosa recepção dos torcedores do lado de fora do Aeroporto Internacional do Galeão, onde dezenas de torcedores do Botafogo se aglomeraram entoando cânticos dedicados ao craque marroquino, entre eles "As-salamu alaykum", em árabe, em uma cena que repercutiu amplamente.

Ziyech havia demonstrado empolgação em viver a nova experiência assim que chegou ao Brasil, afirmando que jogar ali era um de seus sonhos, e disse em declarações ao canal oficial do Botafogo: "Correu tudo bem. A viagem foi um pouco longa, mas foi confortável. Estou muito animado. Esta é a minha primeira visita ao Brasil, mas sempre esteve entre os meus desejos, e agora se tornou realidade".

E acrescentou: "O Brasil é o número 1 no mundo do futebol. É o estilo de vida aqui, e isso é algo que toca o meu coração e que anseio experimentar".

Ziyech possui uma carreira repleta de conquistas nos gramados europeus, tendo vestido a camisa do Ajax, da Holanda, do Chelsea, da Inglaterra, e do Galatasaray, da Turquia, além de ter sido um dos principais destaques da seleção de Marrocos na Copa do Mundo de 2022, quando ajudou a conduzir Marrocos ao quarto lugar, antes de viver uma breve passagem pelo Wydad, de Marrocos, e de lá seguir para o Botafogo brasileiro.