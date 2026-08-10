Oficial: Bayern de Munique fecha nova contratação

O senegalês Bara Sapoko Ndiaye assinou oficialmente, nesta segunda-feira, seu primeiro contrato profissional com o Bayern de Munique, válido até 2031.

O jogador, internacional pela seleção de Senegal, havia convencido o clube bávaro a contratá-lo após quatro partidas de destaque com o time principal, tendo atuado por empréstimo desde o último inverno, vindo da academia gambiana Jambinos Stars Africa.

O jovem atacante, de 18 anos, passou a fazer parte dos planos do técnico belga Vincent Kompany a partir da nova temporada, segundo informou o site oficial do clube bávaro.

Após assinar o contrato, Ndiaye declarou: "Este é um grande dia para mim e para toda a minha família. Quero aprender todos os dias ao lado de todos esses jogadores incríveis do Bayern de Munique e tentar ajudar a equipe".

E acrescentou: "É um sonho que se tornou realidade para mim, estou muito feliz, e também quero ser um exemplo a ser seguido por outros jogadores jovens, como meus colegas do Jambinos Stars, para mostrar a eles que é possível ingressar em um dos maiores clubes do mundo".

Vale lembrar que Ndiaye disputou uma partida pela seleção de Senegal na Copa do Mundo de 2026, na qual os Leões da Teranga avançaram às oitavas de final antes de serem eliminados pela Bélgica.