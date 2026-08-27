Oficial: Barcelona fecha nova contratação

O Barcelona anunciou oficialmente, nesta quinta-feira, a contratação do goleiro croata Dominik Livakovic para as fileiras do clube catalão, vindo do turco Fenerbahçe, para reforçar a meta do Blaugrana na próxima etapa.

O Barcelona afirmou em comunicado em seu site oficial: "Foi alcançado um acordo entre o Barcelona e o Fenerbahçe para a transferência do goleiro croata, que assinou um contrato de quatro temporadas, até 30 de junho de 2030".

Após passar pelas categorias de base dos clubes Zadar e Zagreb, Dominik Livakovic ingressou no time principal do Zagreb na temporada 2012/13 na primeira divisão croata, e passou quatro temporadas com a equipe antes de transferir-se para o Dínamo Zagreb na temporada 2016/17.

Permaneceu ali por sete temporadas, durante as quais disputou 295 partidas, sofreu 249 gols, manteve a meta invicta em 137 jogos e conquistou sete títulos do campeonato. Seu desempenho de destaque também o habilitou a transferir-se para o turco Fenerbahçe no verão de 2023.

Ao longo de duas temporadas com a equipe sediada em Istambul, disputou 74 partidas e manteve a meta invicta em 24 delas. Em seguida, ingressou no Girona por empréstimo no verão de 2025, mas não disputou nenhuma partida.

O goleiro croata retornou ao Dínamo Zagreb na janela de transferências de inverno, também por empréstimo, disputou 15 partidas, sofreu apenas 10 gols e manteve a meta invicta em oito jogos, contribuindo para a conquista do título do campeonato pela equipe.

Livakovic é considerado um jogador titular na escalação da seleção croata desde 2017, tendo disputado as últimas três edições da Copa do Mundo (2018, 2022, 2026) e as últimas duas edições da Eurocopa (2021, 2024), e conquistou a medalha de prata e a de bronze nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, respectivamente.

A situação de Livakovic dentro do Barça permanece indefinida, seja permanecendo como segundo goleiro ou saindo por empréstimo por uma temporada, antes de retornar na próxima temporada após o fim do contrato do veterano polonês Wojciech Szczesny.















