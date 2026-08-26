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Oficial: Al Ahly define o futuro de Imam Ashour

Mercado da bola
Al Ahly
E. Ashour
Egito

O fim da polêmica

O Al Ahly do Egito definiu oficialmente o futuro de seu jogador Imam Ashour, em meio à polêmica em torno de seu futuro no período recente, especialmente após o fim da Copa do Mundo de 2026.

As notícias aumentaram sobre a possibilidade de saída de Imam Ashour do clube vermelho no verão atual, em meio ao interesse de clubes turcos e sauditas.

Mas o Al Ahly encerrou a polêmica no caso de Imam Ashour e anunciou oficialmente a renovação de seu contrato, para que ele siga nas fileiras do time vermelho até 2030.

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O Al Ahly disse em comunicado oficial publicado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira: "Imam Ashour, jogador da equipe principal de futebol, estendeu seu contrato com o clube até 2030. Isso ocorreu durante uma reunião que o juntou ao Dr. Essam Serag El-Din, presidente do setor de contratações, que concluiu todos os procedimentos administrativos e financeiros em plena coordenação com o capitão Wael Gomaa, diretor de futebol".

O comunicado acrescentou: "Durante a reunião, o jogador reafirmou sua total gratidão ao Al Ahly e à sua enorme torcida, além de seu desejo de dar continuidade à sua trajetória com o clube nos próximos anos".

O Al Ahly se prepara para disputar sua segunda partida no Campeonato Egípcio, na próxima sexta-feira à noite, contra o Zed, vale lembrar que Imam Ashour desfalcou a primeira partida na qual o time vermelho venceu o Al Sharkia Enppi (3 a 2).



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