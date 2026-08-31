Oficial: Ajax se despede temporariamente de Maher Carrizo

O Ajax emprestou Maher Carrizo ao FC Copenhague pelo restante da temporada, anunciaram os Amsterdammers por meio dos canais oficiais. A notícia já pairava no ar havia algum tempo: De Telegraaf e Voetbal Internationaaljá haviam informado anteriormente que um acordo estava próximo.

Com Viktor Tsygankov, Steven Berghuis e Oliver Edvardsen, a posição de ponta direita está bem servida, o que permite a Carrizo ganhar experiência em outro lugar. Não há, aliás, opção de compra acertada pelo Copenhague.

O talentoso atacante chegou no último inverno por seis milhões de euros, vindo do Vélez Sarsfield. Desde então, disputou oito partidas pelo time principal do Ajax, sem marcar gols nem dar assistências.

Carrizo tem contrato com o Ajax até o verão de 2030, que, apesar do período de empréstimo, vê futuro no jogador, que soma dezoito partidas pela seleção sub-20 da Argentina.

O contrato de Berghuis se encerra após esta temporada, quando Carrizo poderá mostrar seu valor no Ajax. Esse também é o principal motivo para não haver opção de compra no acordo de empréstimo.

O clube dinamarquês, aliás, assumirá integralmente o salário de Carrizo. O ponta pode estrear já na quinta-feira, na partida em casa do Campeonato Dinamarquês contra o FC Nordsjaelland.