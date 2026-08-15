O Paris Saint-Germain, da França, anunciou oficialmente a contratação do belga Mika Godts, atacante do Ajax de Amsterdã, que se torna o terceiro reforço ofensivo da equipe durante a atual janela de transferências de verão e a quinta contratação do clube neste verão, em mais um passo para ampliar as opções do técnico Luis Enrique antes do início da nova temporada.
O Paris Saint-Germain afirmou, em comunicado oficial, que Godts assinou um contrato com o clube até 2031 e usará a camisa número 22, depois que o clube francês chegou a um acordo com o Ajax pela transferência do jogador por 55 milhões de euros, incluindo 45 milhões de euros fixos e 10 milhões de euros em bônus adicionais.
O acerto do negócio veio após negociações difíceis entre os dois clubes, já que o Ajax recusou uma primeira proposta de 45 milhões de euros, sendo 40 milhões fixos e 5 milhões em bonificações, antes de também recusar uma segunda proposta que ultrapassou a barreira dos 50 milhões de euros, incluindo os bônus, até que as negociações chegaram, na terceira tentativa, a um acordo que satisfez as duas partes.
O Ajax pretendia obter 60 milhões de euros para abrir mão do jogador, mas acabou aceitando a proposta de 55 milhões de euros, enquanto o desejo de Godts de se transferir para o Paris Saint-Germain teve um papel importante para acelerar a conclusão do negócio.
O jogador belga, de 21 anos, representa um promissor reforço ofensivo para o elenco do campeão europeu, dada sua capacidade de atuar em mais de uma posição no setor de ataque, especialmente nas pontas, com preferência por jogar pelo lado esquerdo, apesar de ser destro, o que faz dele uma opção próxima das funções que eram desempenhadas pelo georgiano Khvicha Kvaratskhelia.
A transferência de Godts para Paris chega após uma temporada de destaque com o Ajax, na qual disputou 32 partidas pelo Campeonato Holandês, marcando 17 gols e dando 12 assistências, além de ter começado a nova temporada com um gol no jogo de ida da terceira rodada preliminar da Liga Europa diante do Shelbourne.
No âmbito internacional, Godts disputou duas partidas pela seleção da Bélgica, mas não estava na lista da equipe que participou da última Copa do Mundo, e agora tem uma nova chance de se provar no mais alto nível europeu.