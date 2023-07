Oferecido ao Flamengo, Willyan Rocha reforça desejo de defender o rubro-negro

Russos pedem entre € 7 milhões e € 10 milhões pela venda do atleta de 28 anos

Oferecido ao Flamengo no final de junho, Willyan Rocha, do CSKA Moscou, da Rússia, segue interessado em defender o time carioca, conforme soube a GOAL. O estafe do jogador voltou a reforçar com o rubro-negro o interesse em colocar o zagueiro no clube.

O Flamengo ficou de avaliar a situação e ainda não deu um feedback ao estafe do jogador. A janela de transferências se encerra no início de agosto e o clube está focado em reforçar o meio-campo. Sampaoli pediu um zagueiro, mas ainda não houve avanço com ninguém.

Para negociar Willyan Rocha, os russos querem um valor entre € 7 milhões (R$ 37,11 milhões) a € 10 milhões (R$ 53,01 milhões) pela negociação. O atleta de 28 anos negocia com o Fenerbahçe, da Turquia, e tem uma proposta de € 6 milhões (R$ 31,5 milhões) da Arábia Saudita, mas há predileção pela volta ao Brasil, especialmente por se tratar do Flamengo. O atleta não escondeu o desejo de retomar ao rubro-negro carioca.

Willyan teve passagem pelo clube do Rio de Janeiro ainda nas divisões de base. Ele atuou pelo time sub-20 até 2015. Depois disso, o atleta passou por Desportiva Ferroviária, Grêmio e Votuporanguense. Na temporada 2017/2018, se transferiu para a Europa e jogou por Cova Piedade e Portimonense, ambos de Portugal. Em setembro do ano passado, acertou a ida para o CSKA Moscou por € 2 milhões. Na ocasião, ele também recebeu uma proposta do São Paulo, mas a ida ao Morumbi ficou em segundo plano.

O brasileiro tem contrato com os russos até 30 de junho de 2025, com a opção de renovação por mais uma temporada. A multa rescisória estabelecida em contrato é de € 20 milhões (R$ 105,93 milhões).