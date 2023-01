Oeste x Internacional ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), pela terceira rodada do Grupo 24; veja como acompanhar na TV

Valendo a liderança, Oeste e Internacional se enfrentam na noite desta quarta-feira (11), às 21h45 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira e última rodada do Grupo 24 da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de vencer o Rosário Central por 2 a 0, e o Fluminense-PI por 3 a 1, o Internacional busca encerrar a primeira fase com 100% de aproveitamento para se manter na liderança do grupo. Do outro lado, o Oeste também vem de duas vitórias seguidas (Fluminense-PI e o Rosário Central).

Vale lembrar que o Internacional conquistou a Copinha nas edições de 1974, 1978, 1980, 1998, 2020.

Prováveis e scalações

Escalação do provável do Oeste: Guilherme Patrick; Favorito, Ramom Soares, Davi Oliveira, Edgar, Matheus Índio, Lucas Porto, Kallebe, Marcus Henrique, Lucas Alvim, Matheus Marqueti.

Escalação do provável do Internacional: João Vítor; Allan Aniz, Samuel, Bastian e Rangel; Moretti, Tortello, Lipe e Matteo; Vinicius Souza e Fellipe Resende.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Oeste

Não há desfalques confirmados.

Classificação do Grupo 24

POS. TIME P V E D SG 1º Internacional 6 2 0 0 4 2º Oeste 6 2 0 0 2 3º Fluminense-PI 0 0 0 2 -3 4º Rosário Central 0 0 0 2 -3

Quando é?