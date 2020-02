Odair já criticado? Torcida do Fluminense reclama após empate

Exceção feita a Jorge Jesus, no , e talvez Tiago Nunes ( ) e Vanderlei Luxemburgo ( ), os treinadores não estão tendo vida fácil para convencer os torcedores de suas respectivas equipes neste início de temporada 2020.

Nesta terça-feira (04), Odair Hellmann sofreu críticas após o empate em 1 a 1 com o Unión La Calera, pela Copa Sul-Americana. Sob o comando do treinador, a equipe das Laranjeiras soma quatro vitórias, uma derrota e agora este empate em 2020.

Confira, abaixo, as principais reações.

Odair tava de sacanagem de entrar com uma escalação dessa

Joguinho medíocre do flu, na conta do Henrique, Miguel e do pífio Odair