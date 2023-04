Odair Hellmann balança no Santos e Falcão segura demissão do técnico

Treinador é bancado por coordenador de futebol, mas a situação pode mudar se o Peixe não emplacar uma boa sequência

A situação de Odair Hellmann no Santos não é boa. O treinador, que chegou ao Peixe no começo do ano, já balança e depende de uma boa sequência para não ser demitido do clube da Vila Belmiro, como soube a GOAL.

O treinador já vem encontrando resistência de membros da alta cúpula do Peixe, por conta de maus resultados e também pelo futebol apresentado. Quem segura Odair Hellmann no comando do clube, neste momento, é o coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão, que está no dia a dia do futebol alvinegro.

Além da pressão interna, Odair também vê a torcida cada vez mais insatisfeita com o seu trabalho. O treinador é alvo de muitas críticas nas redes sociais e também nos estádios, o que pode encurtar a sua passagem pelo clube.

Outro ponto que também pesa para uma possível demissão de Odair é o fato de clubes no Brasileirão já terem mudado de treinador: São Paulo trocou Rogério Ceni por Dorival Júnior, Corinthians contratou Cuca após saída de Fernando Lázaro e Antônio Carlos Zago é o novo treinador do Coritiba.

O Santos vem tendo dificuldades na atual temporada. O Peixe foi eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista, perdeu a estreia do Brasileirão e é o vice-líder de seu grupo na Sul-Americana.