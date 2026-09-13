Obispo não entende nada da arbitragem e confronta Makkelie: "Vocês chegam com toda uma apresentação"

O PSV venceu o Sparta por 4 a 1 na noite de domingo. Mesmo assim, a arbitragem recebeu pouca compreensão de Armando Obispo. Em entrevista àESPN, ele afirmou entender muito pouco da arbitragem na Eredivisie.

Ao ser perguntado se o domingo dele foi de jogar futebol ou de lutar, o defensor começou a rir. "Um pouco dos dois", disse ele. "Mas, sim, não foi algo inesperado." Em seguida, ele viu as imagens dos duelos travados.

Obispo voltou a rir e suspirou. "É, eu também não sei." Na sequência, as imagens mostraram como o zagueiro central, de grande estatura, foi segurado várias vezes por Nick Verschuren em uma jogada de bola parada e acabou sendo puxado ao chão.

“Os árbitros vieram nos visitar no começo da temporada e disseram que, quando um defensor só tem olhos para o homem e não olha para a bola, e segura, isso é pênalti", explicou Obispo.

"Mas, aparentemente, não é esse o caso", disse o decepcionado natural de Boxtel. Para combater esse tipo de agarrão, os árbitros deveriam marcar muitos pênaltis em situações semelhantes, sugeriu o repórter da ESPN.

"No fim das contas, cabe ao árbitro, mas, como eu disse, eles vêm com uma apresentação inteira no começo da temporada, então eu também perguntei ao Danny Makkelie no intervalo", revelou Obispo. "‘Vocês vêm com uma apresentação inteira no começo da temporada, então também é importante que isso seja aplicado dessa forma’", disse ele ao árbitro.

"Makkelie não entrou especificamente no lance em si, mas indicou que, nesse caso, até poderia ser pênalti, desde que a bola chegasse à zona onde a infração é cometida", explicou o internacional de Curaçao. "Mas achei que hoje foi bem no limite", concluiu Obispo.