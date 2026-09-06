O doutor Hossam El-Mandouh, tesoureiro do Zamalek, revelou uma nova medida contra Ahmed Zizo, ex-jogador do clube branco e atual atleta do Al-Ahly.

Zizo recusou renovar seu contrato com o Zamalek, e uma crise eclodiu entre ele e o clube, cuja intensidade aumentou após sua transferência para o rival tradicional, o Al-Ahly, em uma transação de transferência gratuita. Há reclamações mútuas entre as duas partes perante a Federação Egípcia de Futebol.

O membro da Câmara dos Deputados do Egito disse, em declarações televisivas neste domingo: "Houve um jogador que nos pediu (ao Zamalek) 80 milhões de libras por temporada, e depois ouvimos que seu contrato na federação de futebol é de apenas 5 milhões de libras. Isso é algo lógico?".

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E acrescentou: "Claro que me refiro a Zizo, e há outros contratos da mesma forma. Vou levantar essa questão no parlamento, e o Estado deve intervir para revisar os arquivos dos contratos dos jogadores. Quando Hani Abou Rida, presidente da Federação Egípcia, diz que há contratos válidos e outros inválidos, isso certamente levanta pontos de interrogação".

El-Mandouh falou sobre os últimos desdobramentos da crise do brasileiro Juan Bezerra, jogador do time, que continua ausente do clube desde o início da temporada.

Ele esclareceu que Bezerra retornará ao Cairo dentro de alguns dias, afirmando que o Zamalek está lidando com a crise por meio dos canais oficiais e legais.

E disse: "Na vida há assuntos que precisam de negociação, e nós estamos nos comunicando de forma oficial e legal para chegar ao maior proveito possível do assunto".

Ele apontou que falar sobre a saída do jogador não acontecerá antes de seu retorno e da negociação com ele, enfatizando a solidez da posição jurídica do clube.

E acrescentou: "A conversa sobre sua venda só acontecerá depois de seu retorno primeiro, e conversarmos com ele, e foi isso que dissemos a ele. Nossa posição jurídica é sólida, e, se ele não voltar, haverá medidas legais severas".

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E concluiu: "O Zamalek disse em comunicado oficial que pediu 6 milhões de dólares pela venda de Bezerra".