O doutor Hossam El Mandouh, tesoureiro do Zamalek, revelou uma nova medida contra Ahmed Zizo, ex-jogador do clube branco e atual atleta do Al Ahly.

Zizo recusou renovar seu contrato com o Zamalek, e uma crise estourou entre ele e o clube, cuja intensidade aumentou após sua transferência para o rival tradicional, o Al Ahly, em uma negociação de transferência livre. Há queixas mútuas entre as duas partes perante a Federação Egípcia de Futebol.





O membro do parlamento egípcio disse, em declarações televisivas, neste domingo: "Há um jogador que nos pediu (ao Zamalek) 80 milhões de libras por temporada, e depois ouvimos que seu contrato na federação de futebol é de apenas 5 milhões de libras. Isso é algo lógico?".

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E prosseguiu: "É claro que me refiro a Zizo, e há outros contratos da mesma forma. Vou levantar essa questão no parlamento, e o Estado deve intervir para revisar os arquivos dos contratos dos jogadores. Quando Hany Abo Rida, presidente da Federação Egípcia, diz que há contratos corretos e outros incorretos, isso certamente levanta pontos de interrogação".

El Mandouh falou sobre os últimos desdobramentos da crise do brasileiro Juan Bezerra, jogador do time, que continua ausente do clube desde o início da temporada.

Ele esclareceu que Bezerra retornará ao Cairo dentro de alguns dias, afirmando que o Zamalek está lidando com a crise por meio dos canais oficiais e legais.

E disse: "Na vida há assuntos que precisam de negociação, e nós estamos nos comunicando de forma oficial e legal para chegar ao maior proveito possível da questão".

Ele indicou que a conversa sobre a saída do jogador não acontecerá antes de seu retorno e da negociação com ele, enfatizando a solidez da posição legal do clube.

E prosseguiu: "A conversa sobre sua venda não acontecerá senão após seu retorno primeiro, e falaremos com ele. Foi isso que dissemos a ele. Nossa posição legal é firme, e, se ele não voltar, haverá medidas legais rigorosas".

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E concluiu: "O Zamalek afirmou em um comunicado oficial que pediu 6 milhões de dólares pela venda de Bezerra".