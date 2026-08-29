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Wydad AC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

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O Wydad reforça oficialmente seu elenco com uma nova contratação

Mercado da bola
Wydad Casablanca
Botola Pro
Marrocos

Quem é ela?

O clube Wydad Athletic anunciou, neste sábado, a contratação oficial do atacante Sofiane Hitli, vindo do clube holandês Telstar, para reforçar o elenco durante a janela de transferências de verão como preparação para a próxima temporada.

De acordo com o anúncio feito pelo Wydad, Hitli assinou um contrato de duas temporadas, com possibilidade de prorrogação por mais uma temporada, tornando-se o mais recente reforço a integrar o elenco do time vermelho no âmbito de suas preparações para a nova temporada.

O anúncio oficial do negócio vem dias após as duas partes se aproximarem de um acordo definitivo, uma vez que alguns detalhes contratuais simples atrasavam a conclusão da transferência do jogador, antes de serem resolvidos e da oficialização do negócio.

Hitli defendeu as cores do Telstar durante a última temporada e conseguiu contribuir com o time na conquista do acesso à primeira divisão holandesa, antes de decidir viver uma nova experiência e retornar ao Marrocos pela porta do Wydad.

O Wydad segue com suas movimentações no mercado de transferências de verão para reforçar seu elenco com elementos capazes de competir no cenário nacional e continental, diante das aspirações do clube de se apresentar de forma mais forte na próxima temporada.

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