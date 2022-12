Ganhar a Copa do Mundo é a maior honra do futebol, mas a nação que vence fica com o troféu?

Vencer a final da Copa do Mundo traz consigo enorme prestígio e, claro, a chance de erguer um troféu icônico. É quase uma unanimidade que a conquista do troféu da Copa do Mundo é o auge para muitos jogadores de futebol, algo que atrai mais do que vencer a Champions League ou títulos nacionais.

Se você testemunhou o levantamento de um troféu da Copa, pode estar se perguntando o que acontece com o prêmio depois daquela noite. As nações vencedoras conseguem manter a taça? A GOAL te mostra tudo o que você precisa saber.

O vencedor da Copa do Mundo fica com a taça?

Não. As nações vencedoras não conseguem manter o troféu da Copa do Mundo após o triunfo.

Embora nem sempre tenha sido esse o caso, os temores em torno da segurança do cobiçado prêmio significam que os campeões recebem uma réplica mais barata, de bronze (banhada a ouro).

Os vencedores, no entanto, têm seus nomes inscritos na base do troféu após cada vitória.

Antes de 1974, a Fifa empregava uma regra que permitia aos países que venceram a Copa do Mundo três vezes manter o troféu original.

O Brasil conquistou o troféu Jules RImet para sempre após seu terceiro triunfo em 1970. Esse não é mais o caso da Copa do Mundo em sua forma atual.

Por que as nações não ficam mais com o troféu?

Anteriormente, era prática comum para algumas associações de futebol segurar o verdadeiro troféu da Copa do Mundo - especificamente o Jules Rimet - para exibição, mas hoje em dia eles tendem a receber uma réplica do troféu.

A integridade do troféu e as preocupações gerais de segurança são o motivo da mudança de política. Afinal, o troféu da Copa do Mundo Jules Rimet foi roubado duas vezes - primeiro na Inglaterra e depois no Brasil.

Foi roubado da federação inglesa em 1966, antes da Copa do Mundo daquele ano. No entanto, para sorte da Fifa e da FA, foi milagrosamente encontrado por um cachorro em uma lixeira de um parque no sul de Londres, embrulhado em jornal.

O troféu Jules Rimet foi roubado do Brasil depois que a Seleção venceu a Copa do Mundo em 1970. Seu destino continua sendo um dos mistérios do futebol.

Onde fica o troféu da Copa do Mundo?

A taça fica guardada na sede oficial da Fifa em Zurique, na Suíça.

Ali se mantém, sob alto nível de proteção, só saindo de sua localização em cenários específicos. Esses incluem:

O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo

A primeira e a última partida da Copa do Mundo

O tour do troféu da Copa do Mundo

Os vencedores das competições de clubes ficam com as taças?

Na maioria dos casos, os vencedores de troféus modernos no futebol de clubes não conseguem manter as honras que conquistam.

A Uefa agora mantém o troféu original da Champions League, tendo presenteado cinco vezes vencedores (ou três vezes campeões consecutivos) com o original entre 1969 - 2008.

A Premier League tem dois troféus idênticos e originais. Um para os atuais campeões manterem a maior parte da temporada seguinte e outro que continua com a posse do campeonato.

A FA Cup é entregue aos campeões para durar até março da campanha seguinte, após isso, é devolvida à FA.

Em todos os casos, a equipe recebe uma réplica oficial e menos luxuosa que pode ser armazenada em seus armários permanentemente.