O único atacante: o que Álvarez fez no treino do Atlético de Madrid?

Parece que as coisas caminham bem dentro do Atlético de Madrid, com o atacante argentino Julián Álvarez encerrando sua segunda sessão de treinos sob o comando de seu técnico Diego Simeone, que começou com exercícios de ativação conduzidos pelo preparador físico Luis Pinedo.

Diversos relatos da imprensa apontaram que Álvarez pressiona com força por uma transferência ao Barcelona durante a atual janela de transferências do verão, em meio à insistência do Atlético de Madrid em manter seus serviços.

Álvarez declarou, durante sua participação com a seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2026, o desejo de deixar o Atlético de Madrid para realizar seu sonho, o que acendeu a fúria dos dirigentes do Atlético de Madrid e os fez insistir em sua permanência.

Álvarez fez, na última quarta-feira, seu primeiro treino sob o comando de Simeone, após o retorno das férias da Copa do Mundo, e o atacante argentino explicou sua posição e seu desejo de partir, mas seu técnico insistiu que a decisão cabe à diretoria do clube.

O jornal "Mundo Deportivo" noticiou que o jogador argentino apareceu no treino desta quinta-feira interagindo com seus companheiros de equipe com notável seriedade, algo que foi uma característica marcante ao longo de toda a temporada e que agora está ainda mais evidente devido à sua situação atual.

Nesta sessão de treinos, Álvarez foi o único atacante disponível para Simeone, o que se deve à ausência do outro atacante no elenco do Atlético de Madrid, Alexander Sørloth, por uma lesão muscular.

Simeone tinha outras opções para a posição de ataque, como Lookman, Arnau Ortiz, Baena e Kang-in Lee, todos capazes de atuar em uma posição avançada.

Além do jogador norueguês, Matteo Ruggeri também esteve ausente dos treinos, isso com a aprovação do clube, já que o jogador italiano atualmente finaliza os trâmites de sua transferência para o Aston Villa por 18 milhões de euros, mais 6 milhões de euros em bônus.