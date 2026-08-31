O Al-Hilal encerrou uma das mais longas histórias de seus jogadores marcantes, ao pôr fim ao vínculo com o zagueiro Ali Al-Bulaihi, no fechamento de uma trajetória que se estendeu por nove anos.

O Al-Hilal anunciou por meio de sua conta na plataforma "X", nas primeiras horas da manhã de terça-feira, a assinatura de um acordo de rescisão contratual com Al-Bulaihi, tornando o jogador oficialmente fora das fileiras do "Azul", apesar de restar uma temporada em seu contrato.

O Al-Hilal escreveu em comunicado oficial em seu site: "O conselho de administração da companhia do Al-Hilal, presidido por sua alteza o príncipe Nawaf bin Saad, apresentou seu agradecimento e apreço a sua alteza real o príncipe Al-Waleed bin Talal, por ter arcado com o valor do acordo de rescisão contratual com o jogador do time principal de futebol do Al-Hilal, Ali Al-Bulaihi".

E acrescentou: "O conselho de administração expressou seu profundo apreço a sua alteza por suas posições de apoio ao Al-Hilal e por suas contribuições ao longo da trajetória do clube em suas diferentes etapas, ressaltando que as iniciativas de sua alteza representam uma extensão de uma relação histórica sólida com o Al-Hilal e um apoio contínuo à sua trajetória e às suas aspirações".

Al-Bulaihi se juntou ao Al-Hilal no verão de 2017, vindo do Al-Fateh, e seguiu sua caminhada com o time até o verão atual. A segunda metade da temporada passada presenciou sua transferência para o Al-Shabab por empréstimo pelo período de seis meses.

O empréstimo do zagueiro veio depois de ele ter saído dos planos do italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, que não quis contar com ele.

O ex-jogador da seleção havia sido excluído do estágio de preparação do Al-Hilal na Áustria, antes de realizar seus treinamentos de forma individual, longe do grupo, ao longo do último período.

Durante sua jornada com o Al-Hilal, Al-Bulaihi disputou 263 partidas em diferentes competições, marcou 23 gols e contribuiu para a conquista de 14 títulos, segundo o Asharq Al-Awsat.

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