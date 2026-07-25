Pedro Leitão "Bubista", selecionador de Cabo Verde, está perto de assumir o comando técnico do Berkane, de Marrocos.
O Berkane ficou sem diretor desportivo após a saída do tunisino Mouine Chaabani, que passou a treinar a seleção do seu país.
O Berkane vai disputar a Liga dos Campeões africana, depois de ter terminado como vice-campeão do campeonato marroquino de profissionais, atrás do Fez (campeão).
O portal "Radio Mars" noticiou que as negociações do Berkane com Bubista chegaram a uma fase avançada.
Fontes exclusivas revelaram à Radio Mars que as negociações entre as duas partes atingiram a fase final, tendo sido alcançado um acordo quase decisivo sobre as cláusulas do contrato, à espera de acertar alguns detalhes administrativos.
Prevê-se que o contrato de Bubista com o Berkane, de Marrocos, se estenda até ao verão de 2028.
A seleção de Cabo Verde teve um desempenho notável, sob o comando de Pedro Bubista, na fase final do Mundial de 2026, e apurou-se para os 16 avos de final antes de sair com dificuldade diante da Argentina.