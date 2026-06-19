O “tratamento preferencial” dado a Messi contra a Argélia continua causando polêmica

A Federação Argelina de Futebol apresentou uma reclamação oficial à FIFA em relação à derrota na partida da Copa do Mundo contra a Argentina. A seleção africana foi derrotada por 0 a 3 na terça-feira, mas considera que várias decisões da arbitragem tiveram grande influência no desenrolar da partida.

Em especial, a falta violenta cometida por Lionel Messi está causando muita frustração na Argélia. O capitão argentino acertou o zagueiro Aïssa Mandi na panturrilha com a perna esticada no meio do primeiro tempo, mas o árbitro Szymon Marciniak deixou o jogo prosseguir e o VAR também não interveio: Messi não recebeu cartão.

Segundo uma fonte da Federação Argélina de Futebol, esse incidente está no centro da reclamação apresentada à FIFA. A federação considera que Messi deveria ter sido expulso de campo por sua ação.

“A reclamação diz respeito principalmente à entrada de Messi, que, na opinião de todos, merecia um cartão vermelho”, afirmou uma fonte da Federação Argelina de Futebol à AFP. Messi marcou três gols na partida.

A federação argelina afirma que outras duas faltas graves ficaram impunes durante a partida da fase de grupos da Copa do Mundo.

“Houve também dois incidentes com cotoveladas. Ambos deveriam ter resultado em cartão vermelho”, continuou a fonte. Segundo a Reuters, um desses momentos diz respeito a uma suposta cotovelada de Alexis Mac Allister.

A Argélia ressalta que a reclamação não tem como objetivo questionar o desempenho esportivo da Argentina. No entanto, a federação considera que a arbitragem falhou em momentos cruciais da partida.

“Não estamos dizendo que a Argentina não tenha uma equipe forte, mas não podemos ficar calados diante da injustiça”, afirmam. “Houve três incidentes que foram claríssimos e nos quais o VAR não interveio.”