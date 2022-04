O torcedor e as tatuagens: amor ao futebol marcado na pele

2022 marca o ano da Eurocopa Feminina e da Copa do Mundo. Durante toda esta semana, a VICE e a GOAL estarão colaborando para publicar histórias interessantes e perspicazes do mundo do futebol e da cultura dos torcedores, apresentando os fãs da VICE à GOAL e os fãs da GOAL à VICE.

Jogadores de futebol e tatuagens andam de mãos dadas hoje em dia, sendo raro um jogo de futebol profissional passar sem, pelo menos, um punhado de jogadores ostentando alguma tatuagem em seu corpo.

Para a maioria dos jogadores, suas tatuagens são um pequeno reflexo de suas personalidades, oferecendo uma visão mais do que apenas sua imagem pública.

Enquanto isso, nas arquibancadas, um número grande de torcedores também desejam exibir suas tatuagens, principalmente aquelas com tema de futebol.

Apoiar seu clube é um aspecto de suas personalidades que esses torcedores desejam exibir. Então, conversamos com quatro desses obstinados para entender a inspiração por trás de suas tatuagens:

VICE x GOAL: Qual é o seu nome?

Harry Brinkley.

Quantos anos você tem?

23 anos.

E quantas tatuagens de futebol você tem?

Quatro no total, mas forma uma manga grande.

Há quanto tempo você tem isso?

Começou em 2019 e terminou no final do ano passado. Então, ao todo, dois a três anos.

Por que você fez isso?

Crescendo, eu sempre fui apaixonado por futebol. Sempre amei o Barcelona. Quando eu era criança, Messi era meu jogador favorito, então meio que combinava.

Onde você fez isso?

Eu fiz isso com Sammy Kent. Ela costumava trabalhar em um estúdio de tatuagem diferente, mas ela está abrindo seu próprio estúdio em breve. Ela fez tudo isso.

Você tem alguma história engraçada sobre tatuagens?

Todo o tempo em Londres em metrôs e outras coisas, quando estou em uma escada rolante sinto pessoas por trás tirando fotos minhas.

Isso deve ser irritante?

Já fui parado tantas vezes, principalmente em lugares como a loja da Nike, em Londres.

Como você se sente sobre isso?

É um pouco estranho, especialmente quando eles não avisam. O cara na escada rolante, eu literalmente me virei e vi um flash saindo. Eu fiquei tipo: 'O que você está fazendo?' E ele disse: 'Eu realmente gostei da sua tatuagem', o que é legal, mas ele poderia ter perguntado primeiro!

Você tem planos de aumentar essa tatuagem?

Acho que vou terminar em algum momento, mas isso será com o tema do Chelsea, porque eu apoio os dois.

Você tem um projeto pronto para isso?

Tenho algumas fotos em mente que quero colocar. Mas é apenas um caso em que estou meio livre e tenho dinheiro para fazer isso.

Imagino que seja bem caro. Quanto custou até agora?

Perdi a conta na metade! É definitivamente mais de 2 mil libras, facilmente. Não tenho certeza do total.

Você já viu o Barcelona jogar?

Fui algumas vezes. Na verdade, eu vou em maio deste ano. Com a quarentena e outras coisas, tem sido difícil recentemente.

---

Qual o seu nome?

Manuel.

E quantos anos você tem?

Eu tenho 55.

Então, quantas tatuagens de futebol você tem atualmente?

Uma aqui (aponta para o braço), na nuca e outra nesta perna. E eu tenho o escudo, mas está todo enfaixado na perna devido a um abscesso. Essa é a razão pela qual eu não posso ir a nenhuma das partidas. Mas eu vou na próxima temporada quando começar, em outubro.

Você já tem um passe de temporada?

Sim, eu tenho tudo isso. Dois mil… vou a todos os jogos em casa.

Onde você deve se sentar no estádio?

Vou sentar perto da bandeirinha, onde eles cobram os escanteios. Essa é a minha área. Ninguém pode tomar essa área. Eu quero ver eles batendo os escanteios.

Quando você fez sua primeira tatuagem e qual foi?

Esta (aponta para a nuca) foi há oito anos.

Qual foi o motivo disso?

Não é para mostrar para as pessoas que tenho uma tatuagem na nuca, é como... o Arsenal sempre foi meu time. E esta é a única maneira. Eu disse ao tatuador para colocar lá, então agora todo mundo sabe.

Você vai ao mesmo lugar para fazer suas tatuagens?

Sim, eu vou no mesmo lugar. Eu vou para Londres para fazer isso, até o Angel. É um homem que conheço que faz barato.

Ele fez suas outras tatuagens fora do futebol também?

Sim, ele fez.

Ele faz tatuagens de futebol de outras pessoas?

Não, ele só fez isso como um favor para mim. Ele não pode tocar em mais ninguém, mas ele fez isso por mim porque eu conheço o cara.

Você tem planos para mais tatuagens?

Não, porque acho que os preços subiram.

Eu acho que você realmente não precisa mais?

Minha irmã tem um monte de tatuagens.

É coisa de família?

Sim, meu pai, irmã e todo o resto.

---

Qual é o seu nome completo?

Trisha Bergonzi

Quantos anos você tem?

Fiz 73 anos no dia de St. Patrick's Day.

Que ótimo dia para fazer aniversário!

Este é o melhor.

Seu time de futebol é...?

Liverpool.

Há quanto tempo você é torcedora do Liverpool?

Desde que eu tinha 12 anos.

E há uma razão pela qual você se tornou uma torcedora do Liverpool?

Talvez porque um dos meus primos era torcedor do Liverpool e eu o copiei, o que não foi muito bom para o meu pai, já que ele torcia para o Everton!

Havia sete na minha casa, eram todos Everton e eu era a única que não era. Todos os sábados de manhã, os ônibus passavam pela minha casa, tínhamos um bar na Scotland Road. Os ônibus passavam, paravam no ponto de ônibus e entravam todos, todos os valentões menos eu.

Eu ficava pendurada para fora da janela chorando. Meu pai me trancava e depois me deixava sair no intervalo. Mas eu pensei, eu vou de qualquer jeito! Então, eu saía de fininho e corria até Anfield, que é uma grande jornada subindo uma colina.

Você morava bem longe?

Não muito longe. De carro levava cerca de oito minutos ou mais.

Depois, eu voltava para o bar e meu pai estava sentado na sala com clientes e amigos. Fiquei com as mãos atrás das costas, olhando para baixo. E eu dizia a ele: 'Adivinhe onde eu estive, pai?'

"Onde você esteve, garota?"

"Eu estive em Anfield..."

Ele me pegava pelos cabelos e me balançava por toda parte!

Meu deus!

Era um negócio sério. Onde eu morava também – a famosa estrada, Scotland Road – que costumava ser a estrada principal que todos os caminhoneiros costumavam ir do continente, das docas de Liverpool para a Escócia.

O bar ainda é da família, ou...?

Eles derrubaram.

Como a maioria dos bares?

Sim, eles construíram uma rodovia. Acho que havia 156 bares na Scotland Road. Tem dois agora.

Isso é triste.

Sim, eu nasci lá e o apartamento em que morávamos agora está listado. Eu costumava jogar futebol lá e eles tinham essas grandes grades pretas na rua e ainda estão lá. Era o lugar onde todos nós jogamos futebol e isso, você sabe, e eles ainda estão lá até hoje.

Isso é ótimo, é bom saber que ainda há algo lá que você pode lembrar.

Muita história em Liverpool.

Quantas tatuagens de futebol você tem?

Apenas uma.

Qual foi a razão para fazer isso?

Para homenagear o Liverpool.

Onde você fez isso?

Eu fiz isso em Clerkenwell – Family Business Tattoo. O nome do dono é David – nós o chamamos de Elvis porque ele tem um grande topete enrolado!

Quando você fez isso?

Provavelmente há 10 anos atrás. Eu não vou mais e também não recomendaria a ninguém.

Como conheceu o David?

Ele era um cliente meu.

Você tem outras tatuagens?

Não, apenas a do Liverpool.

Isso é incrível, eu amo isso.

Originalmente, eu queria fazer os dois pássaros, um em cada braço.

Você tem histórias engraçadas sobre seu tempo torcendo pelo Liverpool?

O melhor momento foi quando vencemos a Liga dos Campeões em Istambul. Eu fui lá… foi absolutamente brilhante, as histórias – você ficaria aqui o dia todo ouvindo!

Eu posso imaginar…

Eu vi todos os jogadores na minha frente no avião na primeira classe. Foi simplesmente incrível. Um grande momento.

---

Qual o seu nome?

Nathan Jarvis.

E quantos anos você tem?

49 anos.

Quantas tatuagens você tem no total?

No total, cerca de 18 tatuagens.

E quantas estão relacionadas com o futebol?

Seis do Chelsea.

Legal, e você pode me falar sobre elas?

O escudo do Chelsea na lateral da perna, fiz quando o Chelsea ganhou a dobradinha em 2010. Ganhei a da Liga dos Campeões porque fui à Munique assistir a final que ganhamos em 2012. E no ano seguinte fomos para Amsterdã, o Chelsea ganhou a Copa da UEFA de 2013.

Você fez em Amsterdã e Munique?

Fui aos jogos, literalmente cheguei em casa e praticamente fui direto para o estúdio de tatuagem.

Você vai sempre ao mesmo lugar?

Essas três são todos do mesmo lugar em Sunbury, feitas por Jason Davies. Ele fez todos elas.

Qual foi a razão pela qual você fez a primeira? O que te motivou a fazer sua primeira tatuagem de futebol?

Sou Chelsea desde os oito anos de idade. Meu irmão costumava me levar aos jogos. Depois que envelheci, comecei a fazer tatuagens.

Resolvi pegar um pequeno escudo do Chelsea e depois os outros seguiram o mesmo. Viajar por aí assistindo o Chelsea e, depois, ir aos jogos europeus e decidir tatuar os troféus em mim.

Você planeja fazer mais?

Provavelmente não. Agora que estou chegando aos 50, provavelmente não terei mais tatuagens. Bem, tatuagens de futebol, de qualquer maneira.

Você tem alguma história para contar sobre suas tatuagens?

Os troféus na minha perna são sobre viajar para a Europa, e eu realmente não me lembro muito de nenhuma das viagens!

Há uma história de quando estávamos em Munique. Eu e o grupo de amigos passamos um tempo fora da cidade em um bar, porque o centro da cidade ficava muito ocupado, então ficamos a maior parte do dia. Chegou por volta das 16h ou 17h, e decidimos ir para o jogo. Fui até a estação de trem e estava fechada. Então, ficamos em pânico, não havia táxis disponíveis, como você poderia imaginar que todo mundo naquele momento estava indo para o jogo.

Havia um ônibus aberto descendo a estrada. Eu decidi pular na estrada e pará-lo. Era um ônibus de promoção de cerveja cheio de torcedores do Bayern, e depois de um pouco de conversa com eles, eles deixaram eu e meus quatro amigos entrar no ônibus e dirigiram por Munique. Tínhamos bandeiras do Chelsea em cima do ônibus e eles nos deixaram em uma estação, e nós apenas pegamos o trem e chegamos ao jogo!

Isso é engraçado, é o oposto de como você gostaria que acontecesse, pulando em um ônibus cheio de torcedores do Bayern de Munique.

Sim, literalmente chegamos ao ponto em que sabíamos que não poderíamos chegar ao jogo. Obviamente, viajamos para Munique no dia anterior e estávamos bebendo e tudo mais. Chegamos no último minuto e tínhamos certeza de que perderíamos o jogo.