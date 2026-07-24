A Federação Francesa de Futebol antecipou-se à entrada em vigor da lei de governação do desporto profissional, ao assinar o contrato de treinador da seleção principal com a lenda dos Bleus, Zinedine Zidane.

Esta lei, que transforma a Liga Francesa de Futebol (LFP) numa "sociedade de clubes", prevê um conjunto de disposições, entre as quais a definição dos salários dos dirigentes e funcionários das federações desportivas.

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No passado dia 8 de julho, a comissão mista entre o Senado e a Assembleia Nacional decidiu fixar um teto salarial de 450 mil euros brutos anuais, em conformidade com o limite máximo aplicado ao "presidente do conselho de administração de uma instituição pública de caráter industrial e comercial".

A Assembleia Nacional e o Senado adotaram oficialmente o texto nos dias 20 e 21 de julho.

Apesar de a lei permitir a possibilidade de ultrapassar este teto, através de uma exceção concedida pelo Ministério do Desporto, a Federação Francesa não precisará de o fazer, uma vez que o contrato de Zinedine Zidane foi assinado antes da ratificação final da lei.

Assim, a federação não terá de solicitar uma exceção ao ministério para ultrapassar o limite permitido, mesmo que o salário de Zidane o exceda por uma larga margem. Isto permitirá igualmente manter a confidencialidade do salário que auferirá o antigo jogador da Juventus e do Real Madrid.

A ministra francesa do Desporto, Marina Ferrari, afirmou: "A federação possui recursos financeiros próprios avultados e não depende do Ministério do Desporto".

Neste dossiê, a Federação Francesa poderia ter solicitado o parecer do ministério da tutela, mas preferiu não o fazer, sobretudo porque Marina Ferrari sublinhou, em mais do que uma ocasião, que não pretende intervir nesta questão.

A Federação Francesa deverá anunciar oficialmente a nomeação de Zinedine Zidane na terça-feira, dia 28 de julho, durante uma conferência de imprensa na sede da federação, estando previsto que o comité executivo reúna na manhã do mesmo dia para confirmar a escolha do presidente Philippe Diallo, segundo o jornal "L'Équipe" francês.