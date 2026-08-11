Guillermo Hoyos, técnico do Inter Miami, falou sobre a ausência de Lionel Messi no time após a morte de seu pai, Jorge, afirmando que o clube vive um momento de profunda tristeza ao lado do capitão da equipe, que viajou para Rosário, na Argentina, acompanhado de sua família para se despedir do pai.

As declarações de Hoyos vieram antes do último confronto do Inter Miami na fase de grupos da Leagues Cup 2026 diante do León, em um momento em que suas chances de chegar às quartas de final ficaram muito ameaçadas, após a derrota para o Rayados na segunda rodada.

De acordo com o jornal as, o técnico disse sobre o momento vivido por Messi: "Todos sabemos o que aconteceu com o Leo, é uma tragédia imensa".

E acrescentou: "É uma tristeza imensa, e a sentimos profundamente ao lado dele. Foi extremamente difícil, e em momentos como esse muitas vezes as palavras não conseguem expressar. Quando você passa por algo tão doloroso, a recuperação leva tempo, e essa é uma realidade que todos enfrentamos. Você não aprende de verdade como lidar com isso, porque a dor é muito profunda".

Messi havia se afastado do Inter Miami e viajado à Argentina após a morte do pai, enquanto o time sofreu um duro golpe com a derrota para o Rayados, o que o colocou em uma situação difícil na disputa por uma das quatro vagas de classificação destinadas aos clubes da liga norte-americana para as quartas de final.

O Inter Miami encerra sua trajetória na fase de grupos diante do León, antes de voltar suas atenções para o confronto contra o Nashville no sábado, em uma partida aguardada que pode definir a disputa pela liderança da Conferência Leste.