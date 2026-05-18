O The Athletic revela: “Salah quer ficar no Liverpool sob uma única condição”

Mohamed Salah está considerando permanecer mais tempo no Liverpool, segundo o The Athletic. A condição para que o egípcio permaneça no clube é a saída de Arne Slot.

Recentemente, alguns dos contatos mais próximos de Salah no Egito sugeriram que ele ainda não havia desistido totalmente da ideia de permanecer no Liverpool, apesar de já ter anunciado sua saída, segundo o The Athletic.

Para que esse cenário se torne realidade, no entanto, seria necessária uma mudança de gestão. Salah quer que Slot e sua comissão técnica saiam, assim como alguns diretores do clube.

Salah já foi bastante noticiado no último fim de semana, depois de se pronunciar no sábado à noite sobre a crise esportiva no Liverpool. Um dia após a dolorosa derrota por 4 a 2 para o Aston Villa, o egípcio dirigiu-se aos torcedores dos Reds pelas redes sociais. Em uma declaração marcante, Salah proferiu palavras extremamente dolorosas para o técnico Arne Slot.

“Vi este clube passar de céticos a crentes e, por fim, a campeões”, escreveu o ponta-direita de 33 anos. “Trabalhou-se muito para isso e sempre dei tudo de mim para ajudar o Liverpool nesse processo. Nada me deixa mais orgulhoso do que isso.”

“Quero ver o Liverpool voltar a ser aquele time agressivo e ofensivo que os adversários temem”, afirmou o ponta. “O Liverpool deve ser um time que ganha títulos. Esse é o futebol que conheço e essa é a identidade que precisa voltar e ser mantida.”

Além disso, Salah dirigiu uma mensagem clara a Slot. “Isso não é negociável. Todos que fazem parte do Liverpool precisam se adaptar a isso.”

O egípcio também enfatizou que vitórias esporádicas não são suficientes para um clube do calibre do Liverpool. “Ganhar um jogo de vez em quando não é o que o Liverpool deve representar”, afirmou ele. “Qualquer time ganha jogos, mas o Liverpool precisa disputar títulos de forma consistente.”

No Instagram, inúmeros companheiros de equipe atuais e antigos do Liverpool curtiram a postagem de Salah. Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliot, Wataru Endo, Roberto Firmino e Georginio Wijnaldum parecem, assim, apoiar as palavras de Salah.

Agora, Salah postou uma foto com Szoboszlai, Kerkez e Wirtz, com a qual, segundo muitos torcedores do Liverpool, ele quer dizer: “Vejam, eles estão do meu lado.”