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O terremoto do Al-Hilal derruba o técnico do Al-Taawoun do cargo

Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Golpe duro

O clube do Al-Taawoun anunciou oficialmente a demissão de seu treinador Zarko Lazetic do cargo, após a pesada derrota para o Al-Hilal por 6 a 0, na partida que reuniu as duas equipes pela sétima rodada da Liga Roshn Saudita.

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A decisão da diretoria do Al-Taawoun veio após o início catastrófico da equipe na temporada atual, na qual fracassou em conquistar qualquer vitória nas primeiras 7 rodadas, contentando-se em somar apenas 3 pontos, em um dos seus piores inícios na história de suas participações na Liga Roshn.

Ao longo das sete partidas, o Al-Taawoun sofreu 4 derrotas, contra 3 empates, sem conseguir alcançar qualquer vitória, prosseguindo com a sangria de pontos antes que viesse a goleada por 6 a 0 diante do Al-Hilal e aumentasse a pressão sobre a comissão técnica.

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A derrota para o Al-Hilal representou o golpe final na trajetória de Lazetic com o Al-Taawoun, depois que a equipe apresentou uma imagem fraca e sofreu 6 gols em uma única partida, em meio à clara superioridade do Al-Hilal nos mais diversos níveis durante todos os acontecimentos do jogo.

Lazetic reconheceu após a partida a grande diferença entre as duas equipes, dizendo: "É difícil dizer alguma coisa, e parabenizamos o adversário, foram melhores que a nossa equipe um milhão de vezes e em todos os aspectos do futebol, e isso é tudo o que tenho a dizer", em uma declaração que refletiu o tamanho da dificuldade do confronto para a sua equipe.

Com a demissão de Lazetic, o Al-Taawoun inicia uma nova fase em busca de um treinador capaz de recolocar a equipe no caminho das vitórias, depois de pagar o preço do início conturbado e de sua dura derrota diante do Al-Hilal, tornando a correção de rumo o desafio mais importante para a diretoria do clube durante o próximo período.

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