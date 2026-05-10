O Telstar vence por uma larga margem e evita o rebaixamento direto

Na penúltima rodada da Eredivisie, todos os jogos foram disputados simultaneamente na tarde de domingo. O FC Volendam permanece na décima sexta posição após o empate contra o Excelsior (1 a 1), o que significa que o rebaixamento ainda é uma possibilidade. Com esse resultado, o time de Roterdã garante mais um ano na Eredivisie. O Telstar conquistou três pontos importantes com a vitória sobre o Heracles Almelo (3 a 0). A equipe de Anthony Correia evita assim o rebaixamento direto, mas ainda não está totalmente a salvo. O Fortuna Sittard venceu em casa por 3 a 2 o PEC Zwolle. Ambas as equipes já não disputavam nada e já garantiram a permanência nesta temporada.



Excelsior - FC Volendam 1-1



O Volendam começou com tudo, marcando logo aos dois minutos. Benjamin Pauwels, em seu primeiro toque na bola, mandou a bola no canto oposto: 0 a 1. Após uma boa fase, o Excelsior empatou em Woudestein. Em um escanteio, foi o azarado Gibson Yah quem viu a bola entrar no próprio gol após bater na cabeça: 1 a 1.



No segundo tempo, a equipe de Ruben den Uil continuou sendo a melhor das duas, mas nenhuma das equipes conseguiu marcar mais gols. Após o apito final, a alegria foi grande entre os rotterdameses, pois o Excelsior garantiu, com o empate, mais uma temporada na Eredivisie.

Como o Volendam não conseguiu passar de um empate em Kralingen, as preocupações com o rebaixamento ainda não desapareceram. Na próxima semana, aguarda-se a importante partida final contra o Telstar, na qual o Volendam pode garantir definitivamente sua permanência.

Fortuna Sittard - PEC Zwolle (3-2)

O Fortuna vence o PEC Zwolle por 3 a 2, sua primeira vitória desde 28 de fevereiro. Duivenstijn troca passes com Sierhuis, que devolve a bola com um toque de calcanhar, e Duivenstijn chuta da entrada da área, no canto inferior direito (1 a 0). Esse foi o placar ao intervalo.



O Fortuna começa o segundo tempo com tudo. Yassin Oukili estava no lugar certo e conseguiu aproveitar o rebote para mandar a bola rasteira no meio do gol (2 a 0). Aos 65 minutos, o placar chega a 3 a 0 para o time da casa, com um gol espetacular de Kaj Sierhuis. A bola cai nos pés de Sierhuis, logo fora da área, após um rebote. O atacante não pensa duas vezes e chuta com força no canto superior esquerdo (3 a 0).



O PEC ainda reage com Gabriel Reiziger, que levanta a bola por cima de Brandenhorst (3 a 1). Nos minutos finais da partida, o jogo fica emocionante, pois o PEC marca o 3 a 2 com Buurmeester (3 a 2). No entanto, não chega a empatar e assim o Fortuna vence pela primeira vez em muito tempo. Telstar - Heracles Almelo (3-0) O Telstar recebeu a visita do Heracles Almelo, que já havia sido rebaixado. Enquanto o Heracles não tinha mais nada a disputar, o Telstar precisava urgentemente dos pontos na luta contra o rebaixamento. No primeiro tempo, pouco aconteceu, com exceção de algumas pequenas chances.



Após o intervalo, ocorreu um momento marcante: o árbitro Serdar Gözübüyük não pôde continuar e foi substituído pelo quarto árbitro Joshua Kuipers. Em seguida, o Telstar abriu o placar com Guus Offerhaus. Pouco depois, Tyrese Noslin e Jeff Hardeveld marcaram o 2 a 0 e o 3 a 0. Luka Kulenovic ainda recebeu um cartão vermelho aos 93 minutos. Com a vitória, o Telstar evita o rebaixamento direto. Na próxima semana, aguarda-se um confronto decisivo contra o FC Volendam, em que estão em jogo as eliminatórias para a Eredivisie.