O sérvio Zarko Lazetic, técnico do Al-Taawoun, revelou a situação de seu atacante marroquino Abderrazak Hamdallah quanto à participação na partida contra o Al-Hilal pela Roshn Saudi League.

O Al-Hilal visita o Al-Taawoun neste sábado, no estádio deste último, em Buraydah, pela sétima rodada da Roshn Saudi League.

Lazetic afirmou, em declarações na coletiva de imprensa antes da partida transmitidas pelo jornal saudita "Al-Yaum", que Hamdallah não terá condições de participar da partida contra o Al-Hilal por causa da lesão.

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Hamdallah sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa durante o empate sem gols do Al-Taawoun com o Al-Fateh, no último sábado, pela quinta rodada da Roshn Saudi League.

Por causa dessa lesão, o atacante marroquino desfalcou o "Sukari Al-Qassim" durante a surpreendente derrota para o Al-Hazm por 1 a 0, na última terça-feira, pela sexta rodada da liga saudita.

De acordo com reportagens anteriores da imprensa, Hamdallah pode retornar ao Al-Taawoun no confronto contra o Al-Nahda, de Omã, no dia 16 de setembro deste ano, pela AFC Champions League 2.

Vale lembrar que Hamdallah atuou em 6 partidas pelo Al-Taawoun, desde que se transferiu para o clube vindo do Al-Shabab na última janela de transferências de verão, marcando 3 gols e dando outra assistência.