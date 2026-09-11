O norte-irlandês Brendan Rodgers, técnico do Al-Qadsiah, não escondeu sua profunda insatisfação após o emocionante empate por 3 a 3 contra o Al-Ettifaq, afirmando que foi seu próprio time quem presenteou o adversário com dois pontos preciosos no clássico do Leste, disputado na sexta-feira pela sétima rodada do Campeonato Saudita.

Na coletiva de imprensa após a partida, Rodgers atribuiu o que aconteceu à relaxação que atingiu seus jogadores depois do início forte, e disse em tom irritado: "Marcamos dois gols, e depois veio a relaxação e cometemos erros que os ajudaram a igualar o placar. Estamos tristes por perder dois pontos".

O treinador irlandês acrescentou que seu time perdeu sua identidade defensiva nos momentos decisivos, explicando: "A equipe não defendeu como era necessário, e no futebol, quando você está atrás no placar, não tem nada a perder, e foi isso que o Al-Ettifaq fez. Jogou com todas as suas cartas ofensivas e aproveitou nossos erros".

Sobre os questionamentos a respeito de o Al-Qadsiah estar sofrendo com a pressão dos jogos, Rodgers defendeu seus jogadores dizendo: "Disputamos partidas importantes, especialmente contra o Al-Ahli, nas quais houve um grande esforço físico, e os jogadores deram tudo o que tinham".

O ex-técnico do Liverpool e do Celtic apontou um ponto positivo em seu elenco jovem, ao dizer: "Temos uma média de idade baixa, e partidas fortes e malucas como essa os ajudam a adquirir mais experiência e a lidar com a pressão dos minutos finais".

Rodgers encerrou sua fala com uma mensagem de otimismo aos torcedores do Al-Qadsiah, apesar da decepção com o empate, afirmando que o caminho ainda está no começo: "O tempo ainda é longo, e com o passar da temporada vamos melhorar cada vez mais, e aprenderemos com esses erros para que não se repitam".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"



Com esse empate, o Al-Qadsiah subiu para 16 pontos na segunda colocação, atrás do líder Al-Ittihad, com 17 pontos, perdendo a chance de assumir a liderança isolada do Campeonato Saudita.