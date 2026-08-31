O irlandês Brendan Rodgers, técnico do Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, fez declarações impactantes sobre a disputa pela artilharia da Roshn Saudi League durante a atual temporada, ao deixar de fora o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, do topo de suas previsões, escolhendo seu atacante mexicano Julián Quiñones para manter o título de Chuteira de Ouro.

Quiñones havia roubado os holofotes na temporada passada, ao ser coroado artilheiro da Roshn League com 33 gols, superando o inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, e Ronaldo, entregando uma de suas melhores temporadas em termos de gols e confirmando seu lugar como um dos atacantes mais perigosos da competição.

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Rodgers disse em declarações à imprensa: "Espero que Quiñones conquiste o título de artilheiro do Campeonato Saudita durante a atual temporada também, pois ele é um artilheiro de alto nível, e estamos felizes por ter um jogador como ele", reafirmando sua grande confiança na capacidade de seu atacante de recuperar rapidamente seu nível de gols.

O técnico do Al-Qadisiyah acrescentou, em uma clara mensagem de defesa a seu jogador: "Todos conhecem seu valor, e ele ainda é uma estrela, mas não teve sorte até agora, marcou um gol que foi anulado, além de ter tido gols anulados nas partidas anteriores", em referência ao fato de que seus números atuais não refletem, do seu ponto de vista, a real dimensão do nível de Quiñones dentro de campo.

Rodgers seguiu em apoio ao atacante mexicano, afirmando: "Continuo confiando em Quiñones, ele é um dos melhores atacantes da minha carreira, foi artilheiro na temporada passada sem cobranças de pênaltis, e ainda mantém a mesma mentalidade, mas precisa apenas de um pouco de sorte para deslanchar novamente".

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As declarações de Rodgers chegam em um momento em que Quiñones vive um início modesto em termos de números, já que se limitou a marcar apenas um gol em 4 partidas na Roshn League nesta temporada, e não conseguiu marcar ou dar assistência durante a vitória do Al-Qadisiyah sobre o Al-Faisaly pelo placar de 3 a 1, o que o deixou exposto a algumas críticas da torcida e da imprensa no período recente.

Apesar dessa queda, Rodgers considera que falar em desvalorização de Quiñones é prematuro, ressaltando que seu atacante tem a qualidade, a experiência e a motivação que o habilitam a voltar à disputa pela artilharia, num momento em que Ronaldo e outras estrelas seguem competindo com força pelo topo da lista.