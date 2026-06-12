O técnico da seleção mexicana dá uma notícia bombástica sobre Edson Álvarez logo após a partida

Edson Álvarez será titular na próxima partida do México, conforme anunciou o técnico Javier Aguirre após o confronto entre México e África do Sul (2 a 0).

O México teve uma excelente estreia na Copa do Mundo na noite de quinta-feira. A equipe de Aguirre venceu a África do Sul por 2 a 0, graças aos gols de Julián Quiñones e Raúl Jiménez.

Com o placar em 2 a 0, Álvarez entrou em campo. Ele atuou nos últimos vinte minutos da partida como meio-campista.

Nos minutos finais, o México recebeu um cartão vermelho após uma falta de César Montes. Ele derrubou um jogador que avançava e, portanto, não poderá participar da partida contra a Coreia do Sul.

Ele será substituído por Álvarez. O ex-jogador do Ajax, portanto, começará como zagueiro central contra a Coreia do Sul. A partida será disputada na madrugada de quinta para sexta-feira, às 3h, horário da Holanda.