O talentoso Nick Verschuren se despede definitivamente do Ajax após doze anos

Nick Verschuren (21) jogará pelo Sparta nos próximos quatro anos, conforme anunciaram o clube de Roterdã e o Ajax na manhã desta terça-feira por meio de seus canais oficiais.

No site do Sparta, o diretor técnico Gerard Nijkamp comentou sobre a chegada de Verschuren. “Com Nick, trazemos para o Sparta um zagueiro muito talentoso, que ainda tem idade para continuar se desenvolvendo como jogador de futebol. Por isso, assinamos com ele um contrato de quatro anos.”

“Ao mesmo tempo, Nick já joga há três temporadas no futebol profissional e, no ano passado, adquiriu experiência na Eredivisie pelo FC Volendam. Lá, Nick mostrou que se sai muito bem no mais alto nível da Holanda. Estamos muito ansiosos para transformar Nick em um zagueiro ainda melhor nos próximos anos”, conclui o diretor, satisfeito.

O jornal *De Telegraaf* já havia noticiado anteriormente que o Ajax receberá um valor fixo de 800.000 euros, que pode chegar a 1 milhão de euros.

Além disso, o clube de Amsterdã negociou uma porcentagem sobre a revenda. Na Johan Cruijff ArenA, Verschuren ainda tinha contrato até meados de 2028.

Verschuren passou por praticamente toda a formação de base do Ajax. No entanto, ele não chegou a estrear na equipe principal.

No entanto, Verschuren disputou cinquenta partidas pelo Jong Ajax. Na última temporada, ele deixou uma excelente impressão enquanto estava emprestado ao Volendam.