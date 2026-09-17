O Sundowns perde 3 armas ofensivas contra o Al-Ahli Saudita na Copa Intercontinental

O clube sul-africano Mamelodi Sundowns não poderá contar com três de seus jogadores no próximo confronto contra o Al Ahly, em partida da Copa da África, Ásia e Pacífico, válida pela Copa Intercontinental de Clubes.

A equipe sul-africana se prepara para enfrentar o Al Ahly no sábado, em um duelo aguardado que reúne os campeões da África e da Ásia, em meio a desfalques importantes nas fileiras do Sundowns por causa das lesões que afastaram alguns de seus atletas da participação.

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De acordo com o que destacou o jornal saudita "Arriyadiyah", Juliso Modau desfalca a partida após sofrer uma ruptura total no tendão de Aquiles, durante um dos jogos do campeonato no mês passado, lesão que o afastará da participação com a equipe no próximo período.

A ausência de Modau representa um golpe para o Sundowns, especialmente porque o jogador é um dos elementos da equipe no setor defensivo, mas a comissão técnica terá de lidar com o desfalque e preparar o substituto adequado diante do Al Ahly.

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Também desfalca o confronto Keanu Cupido, zagueiro do Sundowns, por causa de uma lesão de longa duração relacionada a uma cirurgia no ombro, prosseguindo o jogador em seu período de recuperação longe da participação com a equipe.

A ele se junta o atacante brasileiro Arthur Sales, que também sofre de uma lesão no ombro adquirida desde julho passado, privando o Sundowns de uma de suas opções ofensivas na aguardada partida diante do Al Ahly.

Esses desfalques chegam em um momento no qual o Sundowns vive um início forte de temporada, após liderar as disputas do campeonato nacional, além de sua classificação para a final da Copa MTN8.

Após o confronto contra o Al Ahly, a equipe sul-africana aguarda outro teste diante do Orlando Pirates, no "clássico da África do Sul", marcado para o dia 10 de outubro, em uma das partidas mais importantes da temporada para os dois times.

E enquanto o Sundowns busca dar continuidade ao seu início forte, terá de lidar com os três desfalques diante do Al Ahly, em um confronto que carrega uma importância especial dentro das disputas da Copa Intercontinental de Clubes.