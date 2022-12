O sucesso histórico da CazéTV na Copa do Mundo 2022

Casimiro Miguel bate recordes em suas lives dos jogos da Copa do Qatar

Historicamente, a transmissão da Copa do Mundo no Brasil é de grande sucesso na TV Globo. Entretanto, na edição 2022, a era digital tomou conta. A ‘Copa da internet’ se deve ao sucesso estrondoso do canal CazéTV, no Youtube, liderada pelo maior streamer brasileiro, Casimiro Miguel. A produtora LiveMode comprou os direitos de transmissão dos jogos da Fifa e fechou parceria com o jornalista esportivo e ícone da internet. Juntos, eles são responsáveis por 22 jogos da Copa, incluindo as partidas da seleção brasileira, a abertura e o encerramento do evento.

Com números absolutos e recordes de audiência ao longo das transmissões, a CazéTV contou com um time de peso. Entre seus participantes, o narrador Luis Felipe Freitas e os comentaristas e ex-jogadores Juninho Pernambucado, Denilson e Edmilson brilharam na bancada durante os jogos. Além é claro, do carismático Casimiro Miguel.

A CazéTV conta com cerca de 6 milhões de inscritos e as lives passaram de 6 milhões de aparelhos ligados simultaneamente durante os jogos. É natural que o alcance e sucesso do jornalista tenha atraído grandes nomes do mercado publicitário: a transmissão da CazéTV tem nada menos do que Coca-Cola, McDonald's, Nubank, Vivo, iFood e Estrela Bet como patrocinadores oficiais. Os valores pagos pelas marcas não foram divulgados.

“A parte mais legal do nosso trabalho é aliar os nossos interesses com pessoas do bem. E o Cazé representa tudo que a gente vê de melhor nesse setor, pela espontaneidade, o modo de trabalhar. Casimiro é um dos principais comunicadores do Brasil hoje”, afirmou o diretor de patrocínios do site de apostas Estrela Bet, Rafael Zanette.

@lf_freitas/Instagram

Sobre a casa de apostas, o streamer brincou ao anunciá-la ainda no início de novembro. “O sexto patrocinador tem estrela no nome e isso me faz acreditar ainda mais que o hexa vem. A sexta estrela já é uma realidade… Mas, falando sério, é um prazer e uma responsabilidade grande (ter a Estrela Bet como patrocinadora). Vamos juntos levar muito entretenimento para os fãs”, declarou Casimiro.

O fenômeno Casimiro explica-se pelo humor leve e pela forma despojada de falar, sem querer parecer erudito ou passar uma imagem similar ao de jornalistas de televisão. Apesar de integrar o time da TNT Sports, Casimiro ganhou notoriedade graças a seu canal na Twitch, em especial durante o período da pandemia. Desde então, seu público vem crescendo e, ao abordar outros assuntos além do futebol, estourou a bolha e mais pessoas passaram a segui-lo.

A Copa do Mundo 2022 mostrou que a era digital já é uma realidade também no mundo dos esportes. Não é exagero pensar que, com o sucesso da Copa do Qatar no CazéTV, o jornalista deve continuar transmitindo eventos esportivos, tornando-se o grande nome desse novo segmento da internet.