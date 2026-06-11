O "Special One" está de volta... Oficialmente: Mourinho é o novo técnico do Real Madrid

O Real Madrid anunciou a contratação do técnico português José Mourinho como treinador principal da equipe principal, com um contrato de três temporadas, válido até 30 de junho de 2029, sucedendo o ex-técnico Álvaro Arbeloa.

O clube declarou em comunicado oficial: “A diretoria do Real Madrid reuniu-se hoje, quinta-feira, 11 de junho, presidida por Florentino Pérez, e aprovou a nomeação de José Mourinho como técnico da equipe principal por três temporadas, até 30 de junho de 2029”.

O comunicado acrescentou que Mourinho se juntará oficialmente ao Real Madrid no próximo dia 13 de julho, data de início da pré-temporada para a nova temporada.

Espera-se que o técnico português assuma suas funções técnicas com a equipe assim que os preparativos começarem, em preparação para as próximas competições nacionais e continentais.

Mourinho já havia comandado o Real Madrid entre 2010 e 2013, em uma das fases mais controversas da história recente do clube.

Mourinho chegou ao time após a conquista histórica da Liga dos Campeões com a Inter de Milão em 2010, em meio a grandes esperanças de acabar com o domínio do Barcelona no cenário nacional e europeu e construir um time capaz de competir em todas as competições.

Durante os três anos no Real Madrid, Mourinho conseguiu levar o time de volta aos pódios, conquistando o título da La Liga na temporada 2011-2012 com um recorde histórico de 100 pontos, além da Copa do Rei da Espanha em 2011 e da Supercopa da Espanha em 2012.

No cenário europeu, o time chegou às semifinais da Liga dos Campeões em três edições consecutivas sob seu comando, mas não conseguiu conquistar o título, apesar de apresentar um desempenho sólido contra os grandes do continente.

A passagem de Mourinho também foi marcada por confrontos acirrados com o Barcelona e Pep Guardiola, e a rivalidade entre as duas equipes atingiu seu auge durante os jogos do Clássico, tanto no campeonato quanto nas competições europeias.

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