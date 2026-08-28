Depois de uma noite alucinante que testemunhou o sorteio da Liga dos Campeões da Europa, a União das Federações Europeias de Futebol, a "Uefa", voltou a esquentar o clima novamente, ao realizar nesta sexta-feira o sorteio da fase de liga da Liga Europa.

E o sorteio veio confirmar que a edição desta temporada não conhecerá caminho para confrontos fáceis, já que colocou os grandes do continente em embates precoces que irão desenhar os contornos da disputa pelo título desde a primeira rodada.

A estrela egípcia presente

E, como de costume, a marca egípcia não faltou ao evento europeu, pois as atenções estarão voltadas para o jovem astro egípcio Haitham Hassan, recém-transferido para as fileiras do Celtic escocês durante a atual janela de transferências de verão, e que se prepara para disputar suas primeiras experiências continentais com a camisa do gigante escocês.

E o sorteio resultou em um caminho difícil e empolgante para o Celtic, que disputará oito confrontos diante de escolas de futebol variadas, que ficaram da seguinte forma: Olympique de Marseille, Benfica, Ferencváros, Union Saint-Gilloise, Celta de Vigo, Omonia, Beşiktaş e Utrecht.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

Uma tabela repleta que reúne a experiência europeia de gigantes como Marseille, Benfica e Beşiktaş, e a ambição de equipes que sonham em provocar a surpresa, o que coloca Haitham Hassan e seus companheiros diante de um verdadeiro desafio para provar sua capacidade de competir e arrancar o passaporte de acesso às fases eliminatórias.