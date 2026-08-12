O somali Omar Artan entra para a história da Supercopa da Europa

O árbitro somali Omar Artan entrou para a história da Supercopa da Europa ao se tornar o primeiro juiz de fora do continente europeu a apitar uma partida da competição.

Artan tem 34 anos e chega ao confronto após um ano que teve como ponto alto sua conquista do prêmio de melhor árbitro masculino da Confederação Africana de Futebol (CAF) de 2025.

A nomeação de Artan carrega uma importância adicional, especialmente depois de ele ter sido privado da oportunidade de apitar partidas na Copa do Mundo de 2026, após sua entrada nos Estados Unidos ter sido recusada em razão da inclusão da Somália na lista de países submetidos à proibição de entrada no país.

A partida entre Paris Saint-Germain e Aston Villa, em Salzburgo, será a primeira que Artan apitará no continente europeu, oferecendo-lhe a chance de escrever seu nome na história da Supercopa da Europa por meio de um feito inédito.

Artan havia dito, em entrevista ao site da União Europeia de Futebol (Uefa): "Muitas pessoas expressaram sua solidariedade a mim, porque, quando você trabalha por longos anos para alcançar um objetivo e depois não consegue realizá-lo no fim, é algo extremamente difícil. Sou profundamente grato pelo apoio que recebi de todas as partes do mundo. Estou realmente agradecido".