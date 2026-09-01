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O sinal fechado de Messi abala Flick: técnico do Barcelona quebra o silêncio com palavras emocionantes

Barcelona
L. Messi
H. Flick
Espanha
Argentina
Alemanha

O que ele disse?

O alemão Hansi Flick, treinador do Barcelona, demonstrou tristeza diante da decisão do argentino Lionel Messi de encerrar sua trajetória internacional, ressaltando que o ex-capitão da Argentina continuará sendo, aos seus olhos, o melhor jogador do mundo, após pôr fim à sua caminhada com a seleção de seu país depois de uma carreira histórica repleta de conquistas.

Flick disse, ao comentar a decisão de Messi: "Ele é o melhor jogador do mundo. É um jogador incrível. Eu realmente aproveitei sua atuação na Copa do Mundo; foi maravilhoso e impressionante".

E o técnico alemão acrescentou: "Por um lado, sinto tristeza, mas essa é a vida. Ele construiu uma carreira maravilhosa, é o melhor, e comprovou isso na Copa do Mundo".

A decisão de Messi veio após uma trajetória internacional que se estendeu por cerca de 20 anos, durante a qual disputou 207 partidas com a seleção argentina e marcou 125 gols, sagrando-se campeão da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América duas vezes, antes de encerrar sua caminhada internacional depois da final da Copa do Mundo de 2026.

Messi havia sofrido por muito tempo antes de chegar ao topo da glória com a Argentina, depois de perder a final da Copa do Mundo de 2014 e várias finais da Copa América, antes de conduzir seu país ao título continental em 2021, e em seguida à conquista da Copa do Mundo no Catar em 2022, escrevendo o capítulo mais importante de sua trajetória internacional.

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