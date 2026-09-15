O confronto entre Al-Nassr e Al-Ain ainda nem havia começado, mas a emoção chegou cedo às arquibancadas do estádio Hazza bin Zayed, depois que a torcida do clube emiradense escolheu provocar o português Cristiano Ronaldo de uma maneira à qual as torcidas dos clubes rivais já se acostumaram há anos.

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O Al-Nassr visita o Al-Ain na noite desta terça-feira, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite, mas a torcida do clube emiradense tentou pressionar Ronaldo desde o aquecimento, ao começar a entoar o nome de seu rival argentino Lionel Messi.

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Durante o aquecimento, Ronaldo se virou para as arquibancadas que entoavam o nome de Messi, antes de se dirigir à torcida em desaprovação ao que acontecia, e passou a aplaudi-los na tentativa de lidar com os cânticos à sua maneira, sem entrar em bate-boca com eles.

E parece que a torcida do Al-Ain conhecia bem a maneira de provocar o astro português, sobretudo porque a comparação entre ele e Messi permaneceu uma das formas de provocação mais comuns ao longo de sua extensa carreira, seja nos gramados europeus ou durante sua atual experiência na Arábia Saudita.

Mas a cena não parou em Ronaldo, depois que o senegalês Sadio Mané entrou em campo, fazendo do nome de Messi o motivo de um momento marcante durante os minutos que antecederam o início do confronto.

Segundos após a interação de Ronaldo com a torcida, Mané se dirigiu às arquibancadas e apareceu irritado, pedindo à torcida que parasse com os cânticos direcionados ao capitão do Al-Nassr, em uma cena que revelou uma clara solidariedade do jogador senegalês para com seu companheiro.

A reação de Mané não foi surpreendente, sobretudo porque os cânticos não eram dirigidos a ele, e sim direcionados especificamente a Ronaldo, que se acostumou a ter as torcidas rivais tentando provocá-lo com a menção ao nome de Messi, seu rival histórico nos debates do futebol mundial.

E assim Messi, totalmente ausente do confronto, se transformou em um dos protagonistas da cena antes do apito inicial, depois que seu nome provocou primeiro Ronaldo e, em seguida, levou Mané a intervir para interromper os cânticos.