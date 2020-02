O segredo de Klopp: até os reservas ficam 100% motivados, conta ex-comandado

Para Milos Jojic, ex-jogador do Borussia Dortmund, técnico do Liverpool consegue criar uma atmosfera diferente pelos clubes onde passa

O de Jurgen Klopp não para de bater recordes na Premiere League e o título desta temporada é uma questão de tempo. Mas além dos títulos, a equipe de Firmino, Mané, Salah e cia é o time que mais encanta o mundo com seu estilo de jogo extremamente intenso e veloz, capaz de sufocar seus adversários.

Quer ver jogos ao vivo da Premier League ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!​

Mas de acordo com um ex-comandado do treinador alemão, o grande segredo de Klopp é sua capacidade de deixar todos os jogadores do elenco motivados, inclusive os reservas.

Mais times

“Klopp é um grande cara e um pessoa muito positiva. Ele cria uma atmosfera especial no time e consegue deixar todos motivados”, explicou Milos Jojic, que atualmente defende o Wolfsberger, da Áustria. “Todos jogadores do elenco sempre dão 100%. Não importa quanto tempo de jogo eles tenham. Eu olho para trás e tenho bons sentimentos”.

Jojic foi treinado pelo comandante alemão no , ao longo das temporadas 2013/14 e 2014/15, e deu essa intrevista à Goal e à DAZN em resposta a uma declaração dada no passado que criou uma certa polêmica entre os dois.

Mais artigos abaixo

O jogador Sérvio disse uma vez que a comunicação entre ele e o treinador era pobre, mas ele explica que as palavras foram usadas fora de contexto.

“Os jornalistas usaram minha declaração fora de contexto. Então ficou parecendo que eu e Klopp nunca tínhamos trocado uma palavra”, disse o meia. “Naquele tempo eu ainda não falava alemão muito bem. Era bastante comum para nós não conversar muito”, concluiu.