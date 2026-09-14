Enquanto Cristiano Ronaldo segue em busca de seu grande sonho de alcançar a marca dos mil gols em sua carreira, o astro português prova mais uma vez que a idade não representa obstáculo para suas ambições, após manter seu brilho com a camisa do Al-Nassr apesar de ter completado 41 anos.

E, apesar de estar mais velho e de se aproximar da comemoração de seu quadragésimo segundo aniversário no próximo mês de fevereiro, Ronaldo ainda mantém um nível impressionante de preparo físico e aparece regularmente com uma forma excepcional que desperta a admiração de fãs e especialistas, o que reabriu as portas para os questionamentos sobre os segredos que o ajudam a continuar competindo no mais alto nível.

O especialista em nutrição espanhol Jony Ondina revelou um dos mais importantes segredos por trás da destacada condição física do astro português, afirmando que a questão não está relacionada a ingredientes alimentares raros ou a uma receita mágica, como alguns podem pensar.

Ondina explicou, em declarações reproduzidas pelo jornal "As" espanhol, que o segredo da dieta que Ronaldo segue está em um elemento que parece simples, mas que ao mesmo tempo é difícil de cumprir para muitas pessoas, sejam elas atletas profissionais ou pessoas comuns.

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O especialista em nutrição espanhol disse que a "regularidade" representa o elemento mais importante na dieta de Ronaldo, apontando que a maioria dos alimentos e ingredientes dos quais o jogador depende está facilmente disponível para todos e não exige a busca por produtos excepcionais ou soluções complicadas.

Ondina acrescentou que a dieta de Ronaldo pode parecer um tanto monótona, mas que se baseia fundamentalmente na disciplina e na constância, dois fatores que ele considera ausentes em grande parte das pessoas, mesmo entre atletas profissionais.

O especialista em nutrição espanhol disse: "O segredo da dieta de Cristiano Ronaldo está em um elemento do qual 90% das pessoas comuns e dos atletas profissionais carecem, que é a regularidade".

Ele explicou que todos os ingredientes que Ronaldo utiliza em sua casa estão disponíveis para praticamente todos, o que significa que a verdadeira diferença não está necessariamente no tipo dos alimentos em si, mas na maneira como o jogador se mantém fiel à sua dieta de forma contínua.





O especialista em nutrição apontou que muitas pessoas tendem a buscar soluções rápidas ou receitas excepcionais quando se trata de saúde e preparo físico, especialmente diante da enorme quantidade de conselhos que circulam pelas redes sociais.

Ondina considera que esse comportamento pode levar alguns a ignorar os princípios básicos que precisam de tempo e disciplina para que seus resultados apareçam, sobretudo a regularidade em seguir uma dieta equilibrada.

O especialista em nutrição espanhol acrescentou: "Muitas vezes tendemos a depender de soluções mágicas e conselhos das redes sociais, ignorando a importância fundamental da regularidade".

Com essa visão, não parece que o segredo de Ronaldo esteja ligado a um ingrediente alimentar mágico ou a uma dieta difícil de os outros imitarem, mas sim à capacidade de manter aquilo que faz de forma diária e regular, o que o ajudou a preservar seu preparo físico apesar de ter chegado ao seu quadragésimo primeiro ano, e a continuar em busca de alcançar seu objetivo histórico de chegar a mil gols em sua carreira.