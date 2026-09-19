O SC Heerenveen enfim voltou a vencer. No Het Kasteel, a equipe do técnico Robin Veldman foi muito superior ao Sparta Rotterdam: 0 a 4. Os gols foram marcados por Nolhan Courtens, Jacob Trenskow, Maxence Rivera e Marko Farji.

O Heerenveen havia começado a temporada com uma vitória em casa sobre o FC Twente (1 a 0), mas depois disso os frísios não conseguiram mais somar três pontos. O Sparta também tinha apenas uma vitória na temporada no momento do apito inicial: 1 a 3 fora de casa contra o Telstar, em 14 de agosto.

Depois de um início pouco espetacular, o Heerenveen abriu o placar aos 28 minutos. Courtens mandou a bola para a rede de perto, após um belo passe de Levi Smans: 0 a 1.

Na sequência, o Heerenveen criou várias chances para fazer o 0 a 2. A princípio, Michael Brouwer ainda mantinha o Sparta vivo no jogo, mas não teve resposta para um chute rasteiro de Trenskow no canto mais distante.

Depois do intervalo, o Heerenveen seguiu em frente com tranquilidade diante de um Sparta que parecia impotente. Rivera venceu uma disputa em velocidade, cortou para dentro e teve todo o espaço para bater forte no canto curto e fazer o 0 a 3.

O Sparta precisou se arriscar, mas isso naturalmente abriu espaços na defesa. O Heerenveen aproveitou com o reserva Farji, que marcou com desvio em Nick Verschuren: 0 a 4. Esse também foi o placar final.

Com a vitória, o Heerenveen sobe para a décima posição na Eredivisie. O Sparta, que ainda espera pela primeira vitória em casa, ocupa provisoriamente o 14º lugar.