"O SC Cambuur quer contratar mais um jogador do Ajax, depois de Lucas Jetten"

O Ajax corre o risco de perder Skye Vink para o SC Cambuur, segundo informa o observador do Ajax, Lucas Weening. O clube da Frísia pretende apresentar o atacante do Jong Ajax o mais rápido possível.

O filho de Marciano Vink parece, portanto, estar prestes a deixar o Ajax. Ele segue os passos do companheiro de equipe Lucas Jetten. O lateral-esquerdo partiu no início desta semana para a capital da Frísia.

O Ajax, porém, incluiu uma cláusula de recompra no acordo com o Cambuur, o que permite que o clube de Amsterdã ainda possa trazê-lo de volta.

Vink, de 19 anos, ingressou no Jong Ajax nesta temporada e disputou trinta partidas na Keuken Kampioen Divisie. Nelas, ele marcou seis gols e deu três assistências.

Não se sabe exatamente quanto o Cambuur pagará pelos serviços de Vink. De acordo com o Transfermarkt, ele está avaliado em 350 mil euros.